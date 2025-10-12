Un año positivo con la teledermatología

Creado: Actualizado:

Buen balance de la implantación de la teledermatología asíncrona o e-consultas, que aporta buenas expectativas para un servicio que acumula más de un año en la lista de espera de consultas presenciales ordinarias. Su puesta en marcha en octubre de 2024 ha demostrado que la atención dermatológica a distancia puede ser eficiente y ágil, a tenor de los 6.000 pacientes atendidos desde su aplicación. Su eficacia es especialmente valorada en el caso de los melanomas, acelerando el diagnóstico inicial mediante fotografías y optimizando un protocolo que, en los casos de alta sospecha de malignidad, marca un ratio de menos de siete días para su análisis. La teledermatología resuelve a distancia casi la mitad de los casos (un 45%) y actúa como un buen sistema de triaje, dirigiendo al paciente directamente a la consulta adecuada, eliminando pasos intermedios y evitando desplazamientos innecesarios, especialmente en una provincia como León, con una dispersión poblacional tan acusada. Aunque aún hay margen de mejora en cuanto a recursos y formación, las e-consultas dermatológicas van camino de consolidarse, por su seguridad y sostenibilidad, en un modelo innovador con posibilidades de que se pueda replicar en otros servicios.