Competir en igualdad, clave en los pueblos

Uno de los factores que ocasionan probablemente más daño al mundo rural, a la hora de mantener el pulso, son las ingentes carencias que sufren sus habitantes. En otros ámbitos se habla de acciones para buscar una discriminación positiva. Pero los pueblos en particular, y en un análisis más amplio los territorios alejados de los grandes ejes de desarrollo, son víctimas de un durísimo abandono que genera una injusticia inmensa. El Congreso del Diario de León sobre Despoblación busca en esta séptima edición una apuesta por el análisis positivo. Por la búsqueda de fórmulas para animar esa recuperación del auge poblacional perdido desde hace ya décadas. Pero se hace imprescindible una apuesta firme, real y decidida para animar la creación de empleo y para lograr una conectividad eficiente. Sólo con estas fórmulas, aplicadas de verdad, se permitirá que los pueblos puedan competir en igualdad, algo que será clave para que los pueblos aspiren a recibir familias jóvenes que se asienten, provocando un efecto dinamizador en todos los frentes. El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo defendió en su intervención. Para Rubén Rodríguez, «el reto demográfico tiene solución si hay coordinación y se da trabajo a los pueblos».