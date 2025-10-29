Avances en la carrera para universalizar a Gaudí

Creado: Actualizado:

León tiene el privilegio de acoger dos de los edificios que fueron ideados por el arquitecto catalán Antonio Gaudí, un genio con una proyección que debería impulsarse en todo lo posible. Ayer se dieron avances relevantes. En la provincia, con la puesta en marcha del llamado Año Gaudí, que pretende aprovechar la celebración en 2026 del centenario la muerte de su muerte para activar iniciativas a través de un comité de amplio espectro. Y también se dio un nuevo paso en la carrera hacia un reconocimiento de su obra por parte de la Unesco. La Comisión de Cultura del Senado aprobó una moción del PP para pedir al Gobierno que tramite la solicitud. Logro el apoyo de todos los grupos pero la clave pasa por el impulso que le dé el Ejecutivo de Pedro Sánchez.