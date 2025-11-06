Portada de la Catedral: más cerca de la normalidad

Creado: Actualizado:

La fachada principal de la Catedral de León lleva más de 15 años con una situación de precariedad derivada de la retirada de las imágenes de su portada, forzada por su grave deterioro. Desde entonces, se han sucedido los estudios y los debates sobre la fórmula para reemplazar unas piezas románicas que se conservan desde entonces protegidas por el claustro del templo gótico leonés. Ahora, parece que se avecina un paso fundamental, con la llegada de las primeras réplicas que viajan desde Almería, donde han sido elaboradas por una empresa con experiencia en lugares como la Sagrada Familia de Barcelona o el Victoria & Albert Museum de Londres. El pionero, el anciano Simeón, debe servir de punto de partida para tomar unas decisiones que no deberían aplazarse más en el tiempo.