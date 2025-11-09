Una terapia de éxito para los mayores

Creado: Actualizado:

El centro de salud de La Palomera ha puesto en marcha una novedosa iniciativa para prevenir la elevada incidencia de caídas entre la población mayor, un fenómeno que tiene graves consecuencias para la salud de los pacientes que en muchos casos arrastran las secuelas durante el resto de sus días. La propuesta parte de un equipo de ocho fisioterapeutas que ha activado un plan basado en la prevención activa y constante con un protocolo de clases grupales de ejercicio terapéutico, dos veces por semana, enfocadas en la mejora del equilibrio, la fuerza muscular y la coordinación. El beneficio directo de este procedimiento es la reducción de accidentes domésticos y en la vía pública en un sector de la población que lidera las estadísticas en este tipo de incidentes y que, además, es un refuerzo para mantener, y en algunos casos aumentar, su autonomía, como que se ha comprobado gracias a la colaboración de un centenar de voluntarios. La alta adherencia de los participantes, todos ellos mayores de 70 años, ha propiciado que se valore exportar esta experiencia piloto a otros centros de salud de León, una decisión oportuna que universalizará el acceso a esta terapia y que también favorecerá las listas de espera de un servicio altamente tensionado como es el de traumatología.