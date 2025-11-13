Un aparcamiento... para el tiempo añadido

Creado: Actualizado:

La temporada futbolística en Segunda División está próxima a cumplir un tercio del calendario. Afronta este fin de semana su jornada 14.ª. Y en el Estadio Reino de León las cosas siguen en precario. Especialmente en lo relativo al trato dispensado a los aficionados de la Cultural. Siguen sin disponer del aparcamiento subterráneo, a pesar de los anuncios y previsiones que se realizaron hace ya más de medio año. Lo curioso es que la Segunda es la categoría del fútbol con más jornadas, con un total de 42, y eso otorgará un poco más de margen para evitar que incluso se supere la mitad de la temporada sin haber facilitado una solución para los vehículos de los abonados y de los aficionados visitantes que, en una categoría nacional como ésta, son muy abundantes hasta completar muchas veces todas las entradas disponibles para ellos. Parece que las cosas en todo lo relativo al Ayuntamiento de León, y por extensión a la SAD que rige la Cultural, quedan siempre, como hacen los malos equipos, para buscar un gol agónico en el tiempo añadido. Tampoco se han hecho los deberes sobre el nuevo campo de fútbol que paga la Academia Aspire, ni tampoco en asuntos como el compromiso de cambiar los asientos del estadio, que sólo se ha iniciado ahora con un retraso enorme.