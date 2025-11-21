El botillo y Del Olmo marcan el camino

Creado: Actualizado:

La fiesta del 25 aniversario de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Botillo del Bierzo tuvo ayer en el Castillo de Ponferrada un justo protagonista, Luis del Olmo. El periodista ponferradino ha sido el gran promotor de este producto aprovechando los micrófonos de su programa Protagonistas, a través de las sucesivas antenas de radio que le dieron cobijo. Ayer fue homenajeado por esa labor pionera en la defensa de la agroalimentación de la comarca y, en general, de la provincia. Sin duda, el botillo es a día de hoy una de las grandes ‘marcas’ que sustentan todo ese andamiaje que se articula basado en los Productos de León, un gran conglomerado de empresas de diverso tamaño, y también de autónomos, que supone un gran pilar para la economía provincial. El embutido rey, con ese ansia de expansión por España e incluso hacia el extranjero, ha sido —junto a los vinos del Bierzo— los que han avanzado más deprisa y con mayor determinación por ese camino para ganar prestigio en todos los mercados. Marcan una forma de actuación que debería repetirse desde todas las marcas de calidad que cuentan con sellos específicos, pero que aún no han conseguido una implantación social tan notable para ocurre con estos productos que de momento les llevan ventaja.