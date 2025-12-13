Mano de obra para que haya construcción

Creado: Actualizado:

Uno de los problemas graves que presenta hoy la sociedad es la enorme distancia que existe entre la oferta de puestos de trabajo existente en el mercado laboral y la preparación de los desempleados. Esta circunstancia se hace especialmente evidente en la construcción, un sector que genera además conflictos directos a la propia sociedad, por su incapacidad para asumir la realización de obras públicas que quedan sin hacer, y también para mantener un ritmo de edificación de vivienda que ayude a paliar la evidente quiebra existente en la accesibilidad a un piso. Por eso, es de alabar el proyecto para acercar la posibilidad de emplearse en la construcción a colectivos que presentan una importante oferta de mano de obra, como son los jóvenes o las mujeres. Son partes de la sociedad a las que debe animar la empleabilidad facilitando oportunidades con la formación necesaria. Ahora, se promueve en León un centro para promover los perfiles que son demandados por las empresas, en un plan que involucra tanto a la iniciativa privada como a las instituciones públicas. La Fundación Laboral de la Construcción, con el apoyo de la Junta y el suelo que cede el Ayuntamiento, pretende ayudar a paliar un déficit que se cifra en 25.000 operarios.