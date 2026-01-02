La singularidad del campo berciano

Creado: Actualizado:

El nuevo año trae desde el Bierzo los ecos de las demandas recurrentes desde la agricultura de la comarca sobre la necesidad de contar con ayudas reales a pie de parcela que encajen en un ecosistema con identidad propia. Las declaraciones de Daniel Franco, presidente de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), son un toque de atención necesario ante una realidad persistente que evidencia la brecha entre las ayudas diseñadas sobre el papel y las necesidades reales del campo berciano, un territorio que roza la excelencia en sus condiciones productivas pero que sigue a merced de unas condiciones meteorológicas que lastran las previsiones del sector. Los profesionales del campo hablan de un 2025 «aceptable» en lo productivo, capeando el temporal a duras penas porque defienden que su producción no se mide en cantidad si no en calidad, un elemento diferenciador que debe ser tenido en cuenta por las administraciones, que deben demostrar una apuesta real por el futuro agroalimentario de la comarca. Desgraciadamente, no es solo el mal tiempo la única tormenta con la que tienen que bregar los agricultores, enfrentados como el resto a asumir una rentabilidad escasa ante una diferencia de precios que quienes trabajan el campo consideran inaceptable y que es la gran amenaza del sector.