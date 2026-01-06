El paro como síntoma de la decrepitud local

Creado: Actualizado:

Las estadísticas siempre precisan un análisis detallado de los expertos. Ocurre con el desempleo, en el que se apuntan muchas luces que en realidad son claroscuros. No se precisa nunca cuántas personas figuran como fijos discontinuos y no trabajan nunca. Ni tampoco cuántos trabajadores acumulan más de un minijob y generan la suma de varias afiliaciones a la Seguridad Social. Son ejemplos de esa letra pequeña de la estadística mensual del paro, que en el caso leonés también admite matices: cuando descienden los demandantes de empleo no se precisa si es por jubilaciones producto del envejecimiento, por el constante éxodo de jóvenes... o por la creación real de empleo, que en todo caso parece claro que se limita al sector servicios, con una papel fundamental de la hostelería. Patronal y sindicatos aúnan sus voces para denunciar la grave situación estructural que sufre la provincia. Fele y CEL ponen el acento en el conflicto derivado de la falta de medidas para impulsar una diversificación de la economía que impulse la actividad y la generación de puestos de trabajo. Por su parte, desde Comisiones Obreras se critica que no existen mejoras estructurales que aventuren mejores tiempos. Con ese panorama parece que la decadencia de la provincia resultará inapelable si no cambian las cosas.