Red de oportunidades, progreso y riesgos

Internet ha generado una auténtica revolución en las relaciones sociales, universalizándolo todo. La llamada globalización, que se hizo evidente con el covid y su propagación imparable en cuestión de días por todo el Planeta es, si cabe, más drástica en lo cibernético. Existe hoy un mundo en esa red de redes que genera todo tipo de avances, de oportunidades, de progreso para la sociedad en los ámbitos más insospechados. Pero la nueva ‘realidad’ digital tiene unos riesgos ciertos hacia los que se ha mantenido una terrible inacción por parte de las administraciones, pero también desde las familias al facilitar a los jóvenes, e incluso a los niños, el acceso a unos canales por lo que se difunden mensajes para los que no están preparados. Los efectos están muy presentes en la sociedad, con asuntos como la violencia, que esta misma semana acaparó titulares con episodios muy graves sucedidos en León. Pero también hay un conflicto creciente con la difusión de auténticas barbaridades, como ocurrió hace años con los llamados juegos de rol, que ahora afectan a chicos y chicas cada vez más jóvenes con los llamados ‘retos’. Hemos conocido algunos razonables. El riesgo es que los hay graves, que derivan en autolesiones, cuando no se pone en juego la propia vida, que son inadmisibles. Administraciones y familias den ser más activas en la educación y en la prevención.