Más retos y trabajo en el supercomputador

El supercomputador ubicado en el Campus de Vegazana ha incrementado de manera notable su capacidad de trabajo con la implantación de las novedades que han precisado una importante inversión, para poder añadirle un total de 181 tarjetas, llegadas desde Estados Unidos, y que facilitan un salto tecnológico enorme. Scayle vive, en estos momentos, una auténtica revolución por un incremento en las horas de trabajo, en el nivel de capacidad y en la repercusión de los trabajos en los que se convierte en una herramienta clave.

El mundo avanza hacia lo digital a un ritmo vertiginoso, con la consolidación de la inteligencia artificial, que se está comparando con los grandes avances de la humanidad como pueden la invención de la rueda, el control del fuego o el acceso al espacio exterior. León ha logrado a través del supercomputador Caléndula hacerse un hueco importante en este panorama tecnológico puntero. En estos momentos, Scayle está considerado como el segundo lugar de España con mayor potencia de trabajo, solo superado por el denominado Mare Nostrum que está ubicado en Barcelona. La aportación de Scayle se extiende a los más variados campos de gestión y de investigación, con una labor permanente y muy intensa que cuenta con un grupo de profesionales de primer nivel.