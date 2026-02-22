Un abandono que no ocultan las borrascas

Creado: Actualizado:

Los efectos del terrible tren de borrascas no han venido sino a evidenciar un deterioro de las carreteras que ya antes de este invierno era alarmante, pero que ahora es insostenible y peligroso, y exige no sólo actuaciones rápidas para reparar lo más urgente sino una planificación exhaustiva, metódica y continua que ponga freno al desdén con el que se han venido tratando desde hace ya demasiados años unas infraestructuras básicas para el día a día de los ciudadanos. El aumento del tráfico, que seguirá yendo a más, y el incremento de las mercancías transportadas por carretera en grandes camiones, que va también al alza (más en León, donde las conexiones intermodales y los nudos ferroviarios siguen fuera de la planificación real, aunque la provincia crece como nudo logístico de grandes compañías), se ceban con las principales infraestructuras estatales, que sufren un lamentable desgaste que se parchea sin llegar nunca a una situación aceptable. El gran problema de León, la segunda provincia del país con más kilómetros de carreteras, se ceba también con las zonas rurales. Diputación y pequeños ayuntamientos tienen que hacerse cargo con sus recursos de más de 3.300 kilómetros de vías periféricas, pero básicas para la comunicación de sus habitantes. Los empresarios del sector cifran en 100 millones anuales el mínimo a invertir en la provincia sólo en mantenimiento de carreteras. Y llaman a la colaboración entre administraciones. Urge un análisis de la situación y un plan de actuación que no admite demora.