Los trenes que no puede perder León

Creado: Actualizado:

El ferrocarril es el medio de transporte del futuro, de acuerdo con los planes de la Unión Europea. Estar presente o no en sus redes será determinante para poder contar con opciones de retener población y atraer industria y actividad. Si se pierde el tren se esfuman las alternativas. Y por eso es tan relevante el momento que vive la provincia. León afronta una encrucijada precisamente para poder convertirse en una confluencia, en un punto con intersección de vías, para recuperar una posición que ha mantenido históricamente durante casi un siglo y medio.

El problema es que el actual mapa del ferrocaril limita las cosas en un grado extremo las opciones de León, al colocar a la capital como una estación de paso entre Madrid y Asturias, y con un ramal decimonónico hacia Galicia por Astorga a Ponferrada, que es secundario puesto que la vía de alta velocidad se hizo desde Zamora hacia Orense. Precisamente sobre esa vía, y sus problemas en el Manzanal y en el acceso a Galicia se centran unas reclamaciones que han recibido como respuesta la promesa de un estudio de viabilidad que tiene demasiado olor a maniobra dilatoria. Y sobre la clausura línea de la Vía de la Plata tampoco hay nada en firme. De ahí que se movilice el Corredor Oeste para intentar que se escuche su voz.