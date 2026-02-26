Una terminal de carga que sí es necesaria

Creado: Actualizado:

El sondeo realizado por la Diputación entre las empresas de la provincia pone en claro que sí existe una demanda y un posible polo de actividad relevante para una terminal de mercancías en el aeropuerto de La Virgen del Camino. Se despejan así bastantes dudas sobre las posibilidades que tendría una infraestructura de este tipo. En una zona, en la que existe un volumen notable de compañías de todo tipo que facturan parte de su actividad en forma de exportaciones, no pasa desapercibido el debate sobre la necesidad o no de esta dotación aeroportuaria.

Pero la cosa parece que no será fácil. El propio presidente, Gerardo Álvarez Courel, al difundirse que tres de cada cuatro empresas exportadoras muestran interés en una futura terminal, explicó que siguen a la espera de que el Ministerio de Transportes concrete los próximos pasos. En su día, hace meses, fue el titular del departamento, Óscar Puente, el que anunció una visita de la directora general de Aeropuertos de Aena a La Virgen que sigue sin fecha.

Sobre este proyecto de terminal caben todas las quejas por la inacción del Gobierno central, y también hacia los partidos que siguen mostrando posturas tibias, a pesar de que se trata de un proyecto que se supone que está en el eje central del pacto de UPL que sostiene los gobiernos del PSOE en la provincia.