Agresiones de género en las cárceles

Creado: Actualizado:

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez soportar el protocolo frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales que sufren a diario las funcionarias de prisión, castigando el exhibicionismo o las peticiones de relaciones sexuales. En su iniciativa, el PP expone que los trabajadoras penitenciarios se enfrentan a diario a conductas de exhibicionismo, comentarios y amenazas de connotación sexual, tocamientos, intimidación e incluso agresiones consumadas, sin que las herramientas existentes resultan suficientes cuando el origen del acoso o la violencia es una persona interna.