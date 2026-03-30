Agresiones de género en las cárceles
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez soportar el protocolo frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales que sufren a diario las funcionarias de prisión, castigando el exhibicionismo o las peticiones de relaciones sexuales. En su iniciativa, el PP expone que los trabajadoras penitenciarios se enfrentan a diario a conductas de exhibicionismo, comentarios y amenazas de connotación sexual, tocamientos, intimidación e incluso agresiones consumadas, sin que las herramientas existentes resultan suficientes cuando el origen del acoso o la violencia es una persona interna.