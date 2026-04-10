Impulso a la calidad de vida evitando el dolor

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El dolor crónico no oncológico es conocido como la «epidemia silenciosa» que alcanza a una buena parte de la población. Se calcula que de media afecta al 20% de los españoles, lo que significa una terrible realidad en lo humano pero también un perjuicio notable en lo económico en múltiples formas, como en el caso de las bajas laborales. Sacyl se ha propuesto reducir el número de personas que se ven desatendidas y a las que sólo les queda la posibilidad de recurrir a la medicación. El plan pionero de Unidad del Dolor se ha probado exitoso y por eso se dotará de más medios económicos para poder extenderlo a nuevas zonas de la provincia. Lugares como Astorga y La Bañeza serán los nuevos beneficiados, con una dotación de tres fisioterapeutas.