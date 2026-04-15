Efecto dominó de problemas por la regularización

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El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a una regularización de migrantes que arranca envuelta en polémicas. El Gobierno de Pedro Sánchez parece especialmente dotado para enturbiar cualquier asunto, aunque sea una iniciativa de las oenegés —como ocurre en este caso— que ha sido enturbiada. Ayer mismo, varias comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana anunciaron recursos porque colapsará su prestación de servicios. CC OO anunció huelga en las oficinas de Extranjería, los policías alertaron de los riesgos, y surgieron críticas al veto, por ejemplo, de saharauis o ucranianos. A nivel local ya empezaron los problemas, con el colapso en los servicios municipales por el aluvión de solicitudes de documentación.