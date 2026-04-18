Las quejas ponen en evidencia al alcalde

Creado: Actualizado:

El gabinete del Ayuntamiento de León difundió ayer un balance sobre las quejas planteadas, a lo largo del año pasado, por los vecinos que ofrece lagunas notables. Con datos seleccionados, no se pudo maquillar la rotunda subida que se registró en 2025 y que llegó al 8,5%. El balance tiene si cabe mayor relevancia si se compara con el registro anterior, en el que sí había un retroceso. Pero en ese afán por confundir, se señalaba como posible origen de esa subida de las reclamaciones la existencia de una app nueva para que los ciudadanos puedan activarlas desde sus teléfonos. Aunque esta circunstancia no parece que pueda ser muy decisiva en este balance, puesto que está en vigor desde 2022. Si el equipo de gobierno se detiene a escuchar a los vecinos sobre la situación de la ciudad tendrá una herramienta útil para cumplir con su cometido mejorando su bienestar. El epicentro de las quejas está claro, es el barrio de La Palomera. Y sobre las materias con situaciones más deficitarias también existe un liderato concreto, son los espacios verdes, con casi una de cada cinco. También la limpieza y recogida de la basura tiene un peso notable, con el 17,5% de los expedientes, junto al estado de las vías públicas con un 16,4%, mientras que por las acciones de la Policía Local hay un 10,2% de protestas.