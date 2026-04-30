Las librerías son un termómetro de las sociedades

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No son tiempos fáciles para el pequeño comercio. Y especialmente para algunos sectores, como las librerías, a las que la irrupción del mundo digital les genera una competencia enorme, tanto en los productos y contenidos, como en las propias ventas por el auge del comercio electrónico. Acaba de concluir la Feria del Libro de Ponferrada y ya está en marcha la del Libro Antiguo. En León se ultiman los preparativos para su Feria, que tendrá lugar en mayo. Son eventos que facilitan un importante altavoz y una visibilidad a esas librerías que están ahí todo el año. Y que sirven para medir el pulso de la sociedad, su capacidad cultural y el deseo de ser mejores.