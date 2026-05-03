Sin constructores, ni pisos ni tampoco obra pública

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El conflicto de la carencia de viviendas que sufre España en estos momentos presenta múltiples frentes, pero uno de ellos pasa por la ausencia de un entramado de empresas capaz de atender a la demanda de constructores que existe. No se edifican suficientes pisos allí donde son necesarios. Y tampoco hay compañías suficientes para asumir las obras públicas que se licitan. En León son ya una decena de grandes proyectos los que no encuentran contratista, como ocurre en el caso de la nueva pasarela sobre el Bernesga en la capital. Un enredo de difícil solución.