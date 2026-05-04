El legado romano al que León da la espalda

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El yacimiento romano situado cerca del Área Deportiva de Puente Castro sigue esperando una solución. Se trata de un lugar con valor muy notable que permanece en el olvido después de que se tramitase sin éxito la construcción de una calle nueva en el solar que ocupa el llamado 'Ad Legionem'. Ahora, Promonumenta da un paso al frente para defender una iniciativa que ponga en valor y salve este enclave fundamental para contar la historia de la invasión romana en esta zona de España. Recuerda que se trata de un yacimiento con unas condiciones únicas en el país y con un perfil sobre el que son muy limitados los conocidos en el mundo. Por ello, plantea la posibilidad de que se transforme el enclave próximo a Puente Castro, junto al río Torío, en un parque temático que albergue un centro de investigación, con recepción y excavaciones en vivo. Parece lógico preguntarse por la financiación necesaria y ahí es donde una vez más debe incluirse la necesaria colaboración pluriinstitucional con todas las administraciones que pueden aportar algo. El Ayuntamiento tiene la oportunidad de liderar este plan y exigir la colaboración de la Junta y el Estado, y también aprovechar la presencia de la Universidad de León y sus expertos para avanzar en esta iniciativa que lanza Promonumenta.