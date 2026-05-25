Cuidar del productor para cuidar de León

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El decreto de venta directa del productor al consumidor puesto en marcha recientemente por la Junta de Castilla y León ha sido acogido en León como un salvavidas para las pequeñas explotaciones. Aunque el sistema acaba prácticamente de arrancar, el 40 por ciento de los productores adscritos proceden de la provincia de León, lo que refleja el interés que ha despertado esta iniciativa. En la raíz de esta nueva regulación se encuentra la concienciación hacia un cambio de mentalidad en los hogares, promoviendo el producto de cercanía. Se trata de resaltar los beneficios que supone para el territorio la protección de la economía local y la tranquilidad que supone para las familias conocer la procedencia y calidad de lo que ponen en la mesa. Todos ganamos.