La grave asignatura pendiente de la muralla

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León cuenta con una patrimonio de primer nivel, que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, con monumentos fechados en siglos muy distintos. Pero el más antiguo, el que aún conserva elementos de la época originaria de la ciudad, la romana, es su muralla. Y es, sin duda, el peor tratado, a pesar de que se suceden las quejas y críticas. Una precariedad que ahora pone en evidencia el Procurador del Común, en la que se suma la dejadez y abandono que puede observarse en numerosos lugares, con los ‘ataques’ que tienen una explicación mucho más compleja, puesto que incluso surgen de la acción —en mayor o menor medida— de instituciones públicas en forma de carteles, cables o señales. El Ayuntamiento de León debería activar un plan de choque urgente.