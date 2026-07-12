La solidaridad es cuestión de matemáticas

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Cáritas recaudó en dos semanas en León 18.000 euros para ayudar a las personas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela. La importancia de esta respuesta solidaria de los leoneses la resumió en una frase Aurora Baza, su directora: «Una vez más, la sociedad leonesa ha demostrado que sabe estar al lado de quienes más sufren. Cada aportación es una muestra de cercanía y esperanza para miles de familias que atraviesan momentos muy difíciles». La cifra recaudada muestra que decenas de personas de esta provincia han decidido no permanecer indiferentes. La solidaridad es cuestión de corazón. Y también de matemáticas. Porque el dinero, tantas veces, tiene alma.