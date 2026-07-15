Algo falla cuando un caos previsible no se evita

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Lo ocurrido ayer con el tráfico en la ciudad de León merece todas las quejas posibles. El atasco, especialmente en la zona norte y este de la capital de la provincia, fue terrible. Y eso, en una jornada de baja intensidad de circulación, puesto que ha llegado en julio y ni siquiera hay actividad escolar. Lo peor, y probablemente más lamentable, es la falta de previsión puesto que desde hace días se conocía la coincidencia de una serie de episodios que quizá no debían planificarse para las mismas jornadas. El Ayuntamiento y la Policía Local fracasaron ayer estrepitosamente en el diseño del operativo, puesto que fueron cientos de personas las que se vieron apresadas en los vehículos cuando circulaban, en la mayoría de los casos, con unos destinos marcados por horarios y obligaciones.