Vertebrar León para ganar actividad

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La queja planteada por el Foro del Manzanal este miércoles encontró ayer respuesta en la Junta, con su anuncio de que aplicará próximamente el compromiso de bonificar el uso de la autopista de peaje León-Astorga a los viajeros frecuentes que estén empadronados en la autonomía. Es cierto que lo ideal sería que se suprimiese un pago tan perjudicial como el que atenaza el eje central de comunicaciones de la provincia de León. Pero al menos debemos felicitarnos por este avance que impulsará unas comunicaciones más ágiles y asequibles que redundarán en beneficio de todos. Facilitar un acceso más fácil entre la capital, Astorga, El Bierzo y buena parte de las zonas más pobladas de la provincia vertebrará los territorios para ganar competitividad. Pero también supondrá un alivio para esa Nacional 120 que sufre un castigo enorme con el paso cada día de miles de vehículos, muchos de ellos pesados. La zona más próxima a León, en el municipio de Valverde de la Virgen, se hace insufrible para los conductores pero también para los habitantes de unos pueblos que padecen un calvario con un riesgo evidente por ese exceso de tránsito por sus travesías.

Hoy se paga el viejo diseño de hace casi medio siglo que incluyó como vías de pago las comunicaciones desde León hacia Asturias, Astorga y Benavente. Al menos, este último fue paliado en su día pero con una ampliación de años en el peaje hacia el Principado que se presume ilegal.