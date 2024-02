Malos tiempos para la lírica en San Andrés del Rabanedo

Creado: Actualizado:

C uando preguntaron al famoso grupo Golpes Bajos, qué mensaje se recogía bajo el título de su inolvidable canción, respondieron: «No son momentos para jugar al despiste, para pretender que somos, o para retorcer la verdad». Esta respuesta está hoy más de moda que nunca en el tercer municipio leonés, en San Andrés del Rabanedo.

Resulta que el equipo de gobierno de la UPL juega de nuevo al despiste, retuerce la verdad y aparenta lo que no es, para pretender confundir a la ciudadanía. Lo triste, aun siéndolo y mucho, no es lo que ustedes pretenden; lo verdaderamente triste y grave es observar día a día, la insultante inactividad y la ausencia de gestión del actual equipo de gobierno de la UPL, que está llevando al municipio a las mayores cotas de abandono, pobreza y desasosiego entre los ciudadanos, y ello siendo conscientes del pozo al que ya nos habían llevado en la legislatura anterior

La última ocurrencia ha sido su intento de retorcer la realidad, achacando al PP que no votar a favor de la imposición a la ciudadanía de la tasa de Gersul, lleva a la ruina al ayuntamiento e impide afrontar inversiones. La realidad es tozudamente otra y muy distinta. Señora alcaldesa, sin perjuicio de entrar en las técnicamente nulas formas, para llevar el punto concreto al pleno, con ausencia de informes y documentación precisa para poder participar en un mínimo debate, le hago saber que buscando siempre el interés general del municipio, el PP nunca votara una moción o resolución que conlleve la desaparición de las juntas vecinales. Nuestras juntas vecinales de León, a las que siempre tradicionalmente defendía la UPL, y que ahora a ustedes sorprendentemente, al parecer les traen al pairo. Y bien lo saben sus compañeros de la UPL, que se encontraban en el Ayuntamiento en otros pretéritos momentos. Parece incluso más grave, que critican sin rubor, que por tal decisión del Partido Popular, no se podrán acometer inversiones, tales como dos camiones, una maquina barredora, una furgoneta e innumerables servicios públicos que curiosamente no mencionan. O bien no saben, o no obran de buena fe, lo cual sería peor.

Mire, señora alcaldesa, entre los años 2011 y 2015 en el que gobernó mi grupo, y con una deuda de casi 80 millones de euros, pudimos comprar un camión de la basura y otro de bomberos, haciendo gestión y consiguiendo subvenciones, trabajando para que la maltrecha economía de la institución local, no se viera más agravada. A la UPL de aquellos tiempos, le pareció genial y nos lo agradeció públicamente. Pero han tenido que venir los nuevos líricos de la UPL, para desmontar el trabajo de sus antecesores.

Como le he dicho, si algo defendían sus compañeros con uñas y dientes, eran las juntas vecinales, a las que hoy ustedes hubieran condenado a la desaparición, de no mediar la rápida y eficaz defensa de las mismas del Partido Popular, entre otros. Que paradojas tiene la vida, sus compañeros las defendían a muerte, ustedes la condenan a muerte. Sin duda, Golpes Bajos, intuía su estrategia.

Señora alcaldesa, se puede entender la ausencia de conocimiento de la gestión en la administración local, incluso los errores típicos de quien inicia una nueva actividad desconocida, pero lo que no se puede personar, es que avance la legislatura (casi un año ya), y ni usted, ni los suyos son conscientes de donde están, cuál es su función y competencia en el ayuntamiento y donde se ubican los puntos cardinales. Tal es así, que se han atrevido, seguro que por ignorancia, a pisotear hasta los propios principios de la UPL y por tanto de aquellos defensores de su organización política, conocedores del municipio, trabajadores leales y con las ideas muy claras. Qué pensará de ustedes don Manuel Arias, líder de la UPL, durante varias legislaturas y batallador en defensa de las juntas vecinales, orgullo de León, y que ustedes olvidan y ningunean.