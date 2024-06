En León entre dos informes

Creado: Actualizado:

Ya en otra ocasión compuse a partir de lo leído en un escrito de Urdiales, publicado en este medio, algo sobre rieles y el plan Oeste de Caldera, donde intentaba relatar mi opinión sobre nuestro vivir en pernicioso decaimiento leonés.

Hoy me encuentro con otro trabajo suyo, un verdadero informe de situación, muy bien encarrilado, donde se empeña en mostrarnos nuestra realidad en rieles, y cómo unos carriles peninsulares cercanos y otros no tanto, los marcan a conveniencia, los gozan ya en todo o en parte, en tanto en la región leonesa desmantelan vías e ilusiones.

En esta ocasión aprecio que el escrito de Urdiales es demoledor, nos pone ante los ojos, la realidad circundante, en trenes, vías, enlaces, proyectos y presupuestos que a otros benefician, y muestra cómo nos van dejando fuera de todo el panorama peninsular en consonancia europea.

Y ante ello voy a ser sincero, vi a los leoneses representados en el «perro abandonado» , en humana corporeidad pero indefensos, en un caminar que ve alejarse todos los trenes con futuro.

Recordemos la imagen del pobre perro que, cargado de incomprensión, seguía hasta el agotamiento al coche «del amo» que le había apeado con perversa intención, ¡el abandono! ¡En verdad era emotiva!

Como reconvención escrita se leía a pie de foto: «el no lo haría», y aún más, en vídeo, se nos mostraba el jadear, fiel y cansino del animal. Al pronto se me cuajaron los arrestos leoneses, queriendo ver representado nuestro pasar insulso, donde año tras año, voto en mano para aquellos políticos que nos ha abandonado, seguimos, seguimos…, no su huella, ¡su estulticia para la leonés!

El otro informe, el de Iniciativa Autonómica Leonesa (IAL), del que tras un inciso pertinente hablaré, son coincidentes en fecha 27/28 de mayo y en mensaje de alerta, expositivo el de Urdiales, también el de IAL, pero en este caso marcando soluciones autonómicas. Cuestión última sobre la que va el inciso.

Salimos los leoneses, como todos, de la dictadura, empezamos a gozar de la democracia que nos dimos, pero no acertamos a defendernos del enemigo que teníamos en casa, y acabamos en un ente autonómico que nunca, ¡nunca!, compartió. Fuimos demasiado tiempo con el farolillo de cierre, hasta, que ni eso, teniendo que llegar a caminar tras de él, cuando además nos borraban las vías y hasta el enclave geográfico que las acogía. ¡Ahí nacían nuestros males!

En primer término, señalo la actuación política de los que han venido dirigiendo el ente autonómico, y los males socioeconómicos, subsiguientes. A los «nuestros» los tildo de colaboracionistas, esos del dame pan (político) y llámame como quieras. En tanto los leoneses, los ciudadanos, bajo el manto de la indefensión por falta de «agallas de previsora realidad», conformados como estamento, nos íbamos moviendo al son de la flauta ideológica malsonante de los Hamelines en el camino de las urnas.

Aún podemos dar más jugo los leoneses a la autonomía. Puede que más adelante, depauperados, ya exprimidos, nos empiecen a soltar cual lastre de desecho. Y no es que hayamos muerto, ¡no!, pues no es cuestión de montar en el tren dramático del pasaje a otra vida, se trata de mostrar el panorama de un pueblo que lo fue, ahora no se le reconoce, y ¡malvive sin vivir en sí!

Si fuéramos capaces de prestar la debida atención que nuestra circunstancia vivencial reclama, nos encontraríamos con un informe que circula sin vías, no las necesita para moverse, pues su camino es el intelecto, en él se nos habla de la solución para nuestros males autonómicos, ¡justo lo que los políticos de aquí no quieren ni escuchar!, no lo rebaten, porque ni pueden ni saben! Mas, lamentablemente, ¿por qué han de preocuparse si el pueblo absorto les sigue?

Estoy aludiendo al informe de Iniciativa Autonómica Leonesa (IAL), «¿Es posible una Autonomía Leonesa?», que el 27/5/24 se pudo escuchar públicamente o en streaming, en un acto más de difusión, llevado a cabo en esta ocasión en la sede de Colegio de Profesionales de León, en la voces de Javier Callado y Julio Lago, en un tanto monta, formal y de competencia, que no deja dudas sobre la conveniencia salvadora de la propia autonomía leonesa.

Este informe nos presenta el camino de las cuentas, dicho así a la llana, las que nos hubieran permitido seguir siendo nosotros, leoneses, en la dinámica del Estado español ¡sin un mayor dispendio presupuestario nacional! para una autonomía propia, a la que nunca debieron cortarnos la ruta constitucional. Nos intentamos defender, ciertamente, y el reflejo de la impotencia propicio: la rutina, y «ahí vamos», muchos con supuesta fidelidad ideológica, que desde ambas manos parece obnubilarlos; los más…,¡qui lo sá!

¡Vaya colofón que me veo obligado a colocar! Con Torneros en el oprobioso olvido, llega el consummátum autonómico vivencial leonés . ¡Ya está escrito! En mapas reflejado. In situ…, léase Valladolid, ahí en marcha galopante las obras, logrado el acople dineros europeos, y más. ¡¡¡Ya es Valladolid el noroeste peninsular español para Europa!!! Un gran Nodo. Algo que se nos arrebata, como signo de perversión política extrema: el noroeste y sus circunstancias nodales. ¡Nuestro posicionamiento geográfico borrado con la más clamorosa de las perfidias!

Acaso tendremos un hilo de voz para preguntar: ¿¡Amo! qué nos dejas?

Y así las cosas, a votar seguirán tocando…