¿Cuándo se firma la paz de la guerra civil de 1936?

La guerra civil española no ha terminado y no se ven indicios de que se firme la paz. Las fuerzas beligerantes de la izquierda, extrema izquierda española, bajo un nuevo Frente Popular, ha invadido el territorio nacional. Aquellos que se unieron para las elecciones de 1936, hoy, unos, bajo otras siglas y otros, bajo las mismas, han declarado una nueva guerra.

El Frente Popular lo integraban dieciocho partidos de izquierda, entre otros: los independentistas catalanes, gallegos y valencianos más el Partido Socialista Obrero Español, de tendencia comunista y marxista, apoyados por los sindicatos anarquistas como eran la CNT, la FAI y la UGT. Todos los partidos de izquierda estaban integrados en La Komintern o Internacional Comunista, una organización comunista internacional fundada en 1919 dependiente de Moscú y capitaneada por Lenin. Su objetivo era unir a los partidos comunistas de los diferentes países del mundo. El que no llevaba en la solapa la hoz y el martillo lo manifestaba en sus actuaciones revolucionarias. Eran partidos totalitaristas y no democráticos. Una muestra de ese carácter revolucionario totalitarista lo tenemos en los mítines de las elecciones de febrero y marzo de 1936. Los archivos nos facilitan uno de tantos discursos pronunciado por el mayor culpable de que haya estallado la guerra civil que no fue otro que Francisco Largo Caballero, socialista marxista y encendido comunista. En el mitin celebrado en Linares (Jaén), dos días después del de Madrid, Largo Caballero identificó el socialismo con el marxismo y rechazó la democracia burguesa: llamarse socialista no significa nada. Para ser socialista hay que serlo marxista; hay que ser revolucionario. [...] La conquista del poder no puede hacerse por la democracia burguesa... Nosotros, como socialistas marxistas, discípulos de Marx, tenemos que decir que la sociedad capitalista no se puede transformar por medio de la democracia capitalista ¡Eso es imposible! El 30 de enero, en Alicante, afirmó: que no aceptaría el resultado electoral si ganaban las derechas: Si triunfan las derechas, no nos vamos a quedar quietecitos ni nos vamos a dar por vencidos... Si triunfan las derechas, no habrá remisión: tendremos que ir a la guerra civil. Y añadían que iban a las elecciones, únicamente, para liberar a los presos y para aplastar al fascismo, premisas indispensables para las grandiosas jornadas que en porvenir muy próximo aguardan en España al proletariado…. Estos encendidos discursos fueron los inicios que preparaban un estallido bélico. Vamos a desempolvar la Historia y exponer porqué se inició la guerra y cuáles fueron las causas inmediatas para poder tapar la boca de todos aquellos que la están resucitando y si alguno de esos vengadores lee lo que, a continuación, voy a describir, no vuelvan a abrir la boca ya que les puede caer toda la mierda dentro. El historiador alemán, Günther Dahms, Hellmuth, sobre las causas de la guerra civil, bajo el título de,

La Guerra Civil Española, describe con base suficiente los ingredientes que empujaron a Franco y a otros muchos militares a rebelarse contra la II República. Lo describo literalmente. El 13 de julio de 1936, poco después de la media noche, dos vehículos de prevención de la policía española abandonan el patio interior del cuartel de Pontejos de Madrid. Un vehículo lo mandaba el capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil. El otro, era un pequeño autobús, bajo mando no comprobado. Condés contaba con el agente Victoriano Cuenca, un estudiante de medicina, dos jóvenes socialistas y varios guardias de asalto. En el autobús iban cinco oficiales de la policía, tres paisanos y algunos hombres de servicio. Ambos grupos actuaban con el conocimiento del director general de Seguridad, Alonso Mallol. Los buscados eran diputados importantes: Calvo Sotelo y Gil Robles. Se habían unido para enfrentarse al presidente del Consejo de Ministros, el republicano Casares Quiroga, ya que sobre este pesaba la responsabilidad por provocar numerosas huelgas, quema de iglesias y asesinatos. A las tres de la madrugada, uno de los automóviles se para frente al domicilio de Calvo Sotelo. El diputado fue despertado y, sin tener en cuenta la inmunidad parlamentaria, se le obligó a acompañar a sus captores. Al despedirse de su familia, prometió dar pronto noticias a no ser que aquellos caballeros le pegaran un tiro en la cabeza. Una vez que la camioneta se alejó, a los pocos minutos el capitán Cuenca que se había sentado detrás de Calvo Sotelo, disparó dos tiros de pistola en la nuca de la víctima. Se cumplió el objetivo de eliminar, al contrario. Gil Robles tuvo mejor suerte ya que sospechaba de la situación y logró huir. Los encendidos debates de Calvo Sotelo en el parlamento, a los ojos de la izquierda, estaba condenado. Tras el debate en las Cortes el 11 de julio de 1936, Dolores Ibárruri, conocida por la Pasionaria, comunista provocadora, extremista revolucionaria, ante las palabras de Calvo Sotelo con sus ojos llameantes le grito. ¡Este ha sido su último discurso! Otro político, José Antonio Primo de Rivera, fue víctima de la sin razón. Un tribunal popular rojo lo había encarcelado, previo había sido condenado a muerte en juicio. El día 20 de noviembre fue sacado de la cárcel de Alicante y fusilado por orden del gobierno del Frente Popular ¿Por qué? Ahora, se ha cumplido el veredicto de Largo Caballero. Si a las derechas no las vencemos en las urnas las venceremos con la revolución y las armas. A todo esto, hay que añadir la persecución religiosa y la quema de conventos e iglesias por los milicianos con consentimiento de los dirigentes políticos. Hoy, hay un nuevo contingente de revolucionarios que rescatan el conflicto a través de la Ley de Memoria Democrática y, sobre esa parafernalia, quieren resucitar a Franco a través de múltiples reuniones, seminarios, eventos etc. Los personajes, de hoy, tienen nombre y apellidos. Que los lectores los identifiquen. Zapatero es uno de los culpables de toda esta situación al resucitar la guerra civil de 1936 y de no firmar la paz. La muerte violenta de su abuelo, lo he comentado en varias ocasiones, la ha elevado a nivel de Estado. Yo me pregunto, cuántos abuelos, padres, maridos, hermanos han sido asesinados fruto de la violencia de una y otra parte en la guerra civil. Nadie ha vengado esas muertes y solo hay uno que quiere vengar la de su abuelo: Zapatero. Los historiadores, Hugh Thomas, el estadounidense, George Payne Stanley, o el británico, Paul Preston, ante el caos en España, manifestaron que había suficientes ingredientes para que estallara la guerra. Jesús Torbado, en su obra,

En el día de hoy, nos hace una versión de la guerra, ganándola el Frente Popular, finalizando con aquellas palabras: En el día hoy 1 de abril de 1939, el ejército faccioso que se levantó contra la II República, maltrecho y desarmado ha cruzado la frontera. La guerra ha terminado ¡Viva la República! Zapatero, apoyado por Pedro Sánchez, rescataron a Franco y esperan firmar un nuevo parte de guerra. No obstante, para estos personajes la guerra sigue y se firmará la paz cuando en este país se cumpla aquellas palabras de Manuel Azaña, anticlerical, descuidando lo esencial de un país, los asuntos económicos. Su principio era el siguiente: El Estado, si le place, puede arruinarse, puede caer en la pobreza…, lo único importante es que, al hacerlo, conserve incólume el derecho a la libertad… Espero que cuando Zapatero y Pedro Sánchez firmen la paz, España no esté arruinada ya que el modelo del expresidente es el de Venezuela. Un país, arruinado, emigrando porque a los ciudadanos venezolanos se les niega la libertad, a costa de sumir el país en la más profunda miseria, nadando en una inmensa riqueza y sumido en la pobreza. Zapatero, tu abuelo fue uno más de un conflicto bélico. Las medallas hay que ponerlas a todos los que fueron a la guerra. Y repito, la guerra la provocaron los tuyos. Parece que estáis rescatando la doctrina de vuestro mentor Francisco Largo Caballero. ¿Cuándo vais a firmar la paz?