Exámenes de selectividad

El día 3 de junio de 2025, empezaron los exámenes, para poder estudiar en las universidades españolas; según parece, una de las carreras más solicitadas, por los estudiantes, es la de licenciados en matemáticas.

Las matemáticas, son una ciencia deductiva, no son una ciencia experimental, y según la definición: Matemática: es la disciplina que estudia, mediante un razonamiento deductivo y riguroso, las propiedades de los entes abstractos, (entes sin masa): «los números y las figuras espaciométricas». Si el filósofo es la persona que busca la verdad, las matemáticas, son la ciencia de la verdad incuestionable, por lo tanto, las matemáticas son la parte más exacta de la Filosofía y por lo tanto el objeto de estudio de los filósofos. No sé por qué motivo se considera que las matemáticas son difíciles, y que para comprenderlas se precisa de una inteligencia superior a la media, de la que tenemos el común de los mortales. Si las matemáticas son la ciencia de la verdad incuestionable, es evidente que debiera ser comprendida, por las personas normales, a las que se las expliquen, mediante un razonamiento deductivo y riguroso, partiendo de una verdad general evidente, que en matemáticas se denomina axioma o postulado. Al parecer, algunos supuestos filósofos-matemáticos, comenzaron a hacer razonamientos deductivos, partiendo de conjeturas, teorías y lo que es peor, de conceptos y de inventos desafortunados, haciendo que las matemáticas sean una ciencia inútil e incomprensible; por otra parte, en matemáticas, no hay nada que inventar, pero sí mucho por descubrir. A continuación se recogen, las afirmaciones, de algunos autores, que han encontrado, muchas incoherencias, que a lo largo del tiempo, se han ido introduciendo en la asignatura de matemáticas y se han asumido como verdades matemáticas. Platón: «No he conocido a ningún matemático, que estuviera en condiciones, de sacar conclusiones razonables». Profesor Arango: «En matemáticas, lo no evidente, hay que lo demostrar». Godfrey Hardy: La matemática «actual» de los matemáticos «actuales» es casi toda «inútil». Conrad Woñfram: «El 80% de lo que se aprende en la asignatura de matemáticas no sirve para nada. Los matemáticos me odiarán por esto». Conrad Woñfram se queda corto, es mucho más, lo que no sirve para nada. Apóstolos Doxiadis: «El matemático nace, no se hace». Según estas personas, lo que se enseña como matemáticas, como en la fábula del burro flautista, si hay algo de matemática, es por casualidad. Postulado que hay que tener presente y no olvidarle: «sólo los números se pueden multiplicar por sí mismos y por todos los demás números, siendo el resultado de la multiplicación, un número; un elemento del mismo concepto». Ejemplos de falacias, con apariencia de verdad, que los alumnos creímos como verdad, por pensar que lo que decía el profesor. Definiciones y enunciados copiados de libros de texto: 1º) Definición de circunferencia : «Conjunto de puntos que equidistan de uno interior llamado centro». 2º) Enunciado del T. de Pitágoras : «En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos». 3º) Un sofisma más escandaloso que los anteriores: más*más = más ; menos*menos = más, más*menos = menos. 4º) La teoría de números. 5º) Las matemáticas modernas. Por supuesto hay muchísimos más ejemplos, que como diría Albert Einstein, son estupideces. 1º) La circunferencia es una longitud, longitud y punto son dos conceptos distintos, por lo tanto no se pueden sumar, esto se aprende en la escuela de la aldea más remota de la selva del Amazonas y de Nueva Guinea, incluso, como se dice en León, en la escuela del tío Pijón. 2º) La hipotenusa y los catetos, son longitudes, que multiplicadas por sí mismas es cero. 3º) Más y menos son adverbios de cantidad, no son números, por lo tanto no se pueden multiplicar, como no se puede multiplicar: «mucho por mucho = mucho». 4ª) Los números, no son una teoría, son tan reales, como las ballenas y los elefantes. 5º) Las matemáticas no son ni antiguas, ni modernas, ¡Son atemporales! Si las matemáticas que se enseñan, —pero no se explican—, en las universidades, son tóxicas, para la inteligencia, los que fuimos alumnos, perdimos mucho tiempo, los actuales están, también perdiendo el tiempo y si el tiempo es oro, los que fuimos estudiantes, estuvimos y los actuales también lo están, haciendo el bobo. Afortunadamente, ya no estamos en la Edad Media, sometidos al juicio de la Santa Inquisición, aunque es posible que entre los actuales ¿seudo-matemáticos?, se encuentre, algún Torquemada al que le gustaría, enviarnos a la hoguera, tanto a Conrad Wolfram, como a mí.