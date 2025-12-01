¿Cuándo Sánchez será descabalgado?

Creado: Actualizado:

Un día aparece un libro que se titula El Manual de Resistencia, escrito por Irene Lozano, periodista y política, referente a una serie de conversaciones que mantuvo con Pedro Sánchez. No lo he leído ni lo voy a leer. Opinaré sobre lo que dicen quien o quienes lo han leído. Dicen que es un mamotreto de la vida de Pedro Sánchez en su peregrinaje a la Moncloa. Es decir, los entresijos para llegar al poder conservarlo no importando el cómo. Ya sabemos cómo ha llegado. Ya sabemos cómo se mantiene en el pedestal. Ya sabemos quiénes le apoyan. Ya sabemos algunas cosas, muy pocas y faltan muchas por saber. Todo se aclarará. Porque el señor de la Moncloa no se marchará, salvo que lo echen a patadas. Y ¿Cuándo lo descabalgarán del caballo? Un conocido periodista en una entrevista a un medio de comunicación ante la pregunta de cuando caerá Sánchez, la respuesta fue contundente: Cuando caiga Maduro.

En ningún país del mundo, un presidente permanecería en el poder ante la corrupción que rodea al actual inquilino de la Moncloa. No se conoce en la historia de España ningún político con tanta mierda nauseabunda como la que engulle al actual presidente. Aquí está su resistencia. Pedro ha nacido para vivir en la mierda. Pedro es un Diógenes que resistirá todo el fango que se acumule. No le importa. Ha nacido para vivir del poder. No ha habido ni hay una naturaleza humana como la de Pedro. He comentado, en otras ocasiones, que el día que pase a la Historia será un referente para muchas tesis de doctorandos ya que hay material, más que suficiente, para que el aspirante al doctorado obtenga la calificación cum laude. La corrupción de Pedro nació en un Peugeot. Sus ocupantes: Ábalos, Koldo, Cerdán y Pedro. Cerdán terminó en la cárcel. Los dos primeros, si hay justicia, terminarán entre rejas y el ¿cuarto, el chofer? Si cae del caballo, igual tiene reserva de plaza en Soto del Real. Todo su gobierno está amparando la corrupción. Sí, digo bien, porque si el Jefe es un corrupto y los que están a su lado le apoyan, luego, son corruptos. Y lo de la amadísima esposa ¿en qué quedará? Y qué pasará con el Fiscal del Estado y con la financiación del PSOE y lo de la Leire, esa fontanera que solo ella sabe a qué se dedicaba. Por supuesto, se está demostrando que sus movimientos inmorales, barriobajeros, de política chabacana, no tenían otro objetivo que proteger al Jefe. Toda esta corrupción más la historia corrupta que acumula el PSOE no es nada. Es la punta del iceberg. Sí, porque la tormenta, los truenos y los relámpagos llegarán cuando caiga el jefe del narcotráfico en Venezuela. Ese día se sabrá porqué Pedro Sánchez protegía a Maduro. Ese día se sabrá qué contenían aquellas maletas que llegaron a Barajas y se sabrá dónde están. Ese día se sabrá porqué el Gobierno español no apoyó al candidato que ganó las elecciones en Venezuela, Edmundo González. Ese día se sabrá qué negocios tiene Zapatero en el país bolivariano. Ese día se sabrá todo. Ese día, el ínclito Rufián volverá a desempolvar aquella impresora que llevó al Congreso para imprimir la corrupción de la Gürtel. Ese día solo hará falta imprimir un folio que redacte la siguiente esquela de defunción: Rogad por Maduro y su cohorte de narcotraficantes que dejaron de existir en Caracas, después de haber recibido los santos sacramentos del ejército americano. Sus compungidos hijos: José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez Castejón. Sus apenados hermanos y hermanas los ministros y ministras del gobierno español. Sus afligidos amigos: los terroristas de Bildu, los independentistas de ERC, Junts, Compromís, BNG. Con cariño de hijos: los comunistas de Podemos, Monedero, Pablo Iglesias y los de Sumar. Los cuerpos de los defenestrados, para gozar eternamente de sus travesuras, serán trasladados a un país africano para descansar en los palacios reservados. Favor que agradecerán los diez millones de venezolanos que tuvieron que marchar al exilio. Descansen en paz. El funeral de lamentos será una manifestación multitudinaria apoyada por los sindicatos, medios de comunicación afines y toda la parafernalia de aquellos que vivieron del poder y heredaron una gran fortuna para lamentar el descabalgamiento del jinete.