Que no nos quiten los bancos

Quizá porque somos todos clientes se presta mucha atención a los resultados trimestrales o anuales de los bancos. Abren telediarios u ocupan portadas de prensa. Y siempre se arma el escándalo nacional con un recorrido por todos los argumentos conocidos: inmoralidad, nacionalización, abuso…

Tras haber tenido una opinión sobre el tema en el pasado, ahora prefiero pensar que son empresa (y que es lógico que busquen beneficio). Y que si llevan su actividad legalmente, cumplen con el estatuto de los trabajadores y pagan sus impuestos, poco se puede decir desde un punto de vista empresarial. Por otro lado, en un ejercicio de libertad, todos los días están abriendo cuentas, firmando hipotecas y préstamos (razón de su beneficio) que la gente contrata después de haber valorado alternativas. Ahora bien, lo que sí me gustaría saber y cuestiono es por donde andan. Las oficinas. Esta pregunta se la hacen millones (sí, millones) de personas de cierta edad que, habiéndose desarrollado en una sociedad con oficina de banco, no han sido capaces de seguir el tren de lo digital ni de internet. Se hallan en un momento de la vida en el que no pueden liarla parda para protestar y piden ayuda a hijos y nietos. Y quieren tener cercanía el dinero que han podido apartar a lo largo de una vida. Siguen creyendo en la libreta «porque ahí está escrito» y son muy reticentes a cualquier a otra fórmula. Y si nos ponemos en su lugar se entiende perfectamente. Era un rito ir al banco a poner al día la cartilla y quizá saludar al empleado o al director de la sucursal. Después se les dijo que tenían que hacerlo en el cajero que estaba en la calle (con o sin ayuda del empleado mencionado). Después se cerró esa oficina que se convirtió en una tienda de chinos o se ha hecho vivienda. Y se les enviaba a otra más lejana para la que tienen que coger el autobús. Pasado el tiempo esa oficina también cerró y además su banco ya no es tal, es otro que lo ha comprado y les dicen que el servicio sigue igual. En una ocasión charlando con una de estas personas me dijo con un aplastante sentido común: ¿y si un día se borra todo, yo como reclamo? ¿adonde voy? Apetece dar una respuesta paternalista de que existe «la nube» y la ciberseguridad y demás, pero si se para uno a pensar en cosas que «nunca» podían ocurrir como pandemias mundiales, apagones nacionales y demás, la verdad es que mejor encogerse de hombros y callarse. En los pueblos no andan mejor. Hay banco cuando llega el camión. La gente necesita ver oficinas de bancos. Da tranquilidad, igual que ver un coche de policía (al que no tiene nada que temer), una farmacia abierta o una biblioteca. Es parte de un paisaje democrático y de país que funciona. Y puestos a hablar de bancos y de gente en la mejor edad: donde están los bancos. Los de sentarse. Van lentamente desapareciendo de los barrios. Y se puede ver a la gente de pie o vagando por las calles, posiblemente en el mismo sitio donde antes había un lugar donde sentarse, contar sus cosas, o incluso ver jugar a los nietos. No siempre se pueden pagar cafés dos veces al día para estar sentados en una terraza. Las pensiones son las que son. Y van muy justas. En este tiempo de luces en la calle por doquier, por favor bancos. De los unos y de los otros.