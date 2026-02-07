120 años: Caminando con la AECC desde hace 70

Creado: Actualizado:

En el Diario de León del día 16 de noviembre de 1957, bajo el cintillo León Capital, entre las piezas del puzle de noticias que conformaban la sección, destacaba un título que rezaba «Junta Provincial de Lucha Contra el Cáncer», acompañado de los subtítulos «Ayer tomaron posesión los nuevos vocales» y «También se constituyó la de Damas». Se hacía referencia al acto del día anterior en el palacio de la Diputación de León, de creación oficial de la Asociación en la provincia de León. La información se enriquecía con los nombres que conformaban esa primera avanzadilla para emprender el camino que se ha prolongado en el tiempo hasta el día de hoy para dar apoyo y acompañamiento a los enfermos de cáncer y sus familiares.

El Diario de León ha sido un fiel seguidor de las actividades de nuestra Asociación, ayudando a visibilizar las propuestas que se han venido anunciando para mejor atención de los pacientes oncológicos de nuestra provincia y, al mismo tiempo, actuando como portavoz ante la sociedad de todos nuestros logros y avances. El Diario de León destacó entre sus noticias: la apertura del primer dispensario de atención a los enfermos en el Instituto Provincial de Sanidad de la capital en la avenida de la Independencia en 1958; la mesa de la primera cuestación, con foto incluida, del 12 de abril de ese mismo año, o la constitución de juntas locales a partir del 8 de junio; cuando se consiguió en la década de los 60 el moderno aparato de radioterapia profunda; la primera convocatoria de subvenciones a la investigación oncológica en 1963; la creación del registro de tumores en 1992, incorporada posteriormente al Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario, hasta su cesión a los servicios sanitarios oficiales en 2001; la puesta en marcha del Voluntariado de Hospital en diciembre de 1993; la implantación de la Unidad de Cuidados Paliativos en 1997; el inicio de los programas de detección precoz de cáncer de mama en la década de los 90, y los de cáncer de colon desde 2013, de amplia repercusión mediática como consecuencia de la gran incidencia de este tipo de cáncer en la provincia de León; los primeros programas de intervención preventiva en los colegios desde 2013 para concienciación de niños sobre los problemas del riesgo del tabaco o el alcohol, y resaltar los valores positivos del cuidado de la salud y los hábitos de vida saludable; la puesta en marcha del programa de atención psicológica en 1993 en el Área de salud de León, y desde 2008 en la del Bierzo; la celebración en 2001 del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional en la capital leonesa, con beneficios para la AECC; la estrecha colaboración entre ambas instituciones durante la covid-19; las campañas de Espacios Sin Humo por muchos de los pueblos, instituciones y asociaciones de la provincia desde 2021; el convenio con la Universidad de León para acometer proyectos de investigación desde 2011, materializados anualmente desde 2015. Son algunos de los logros durante estos años en las páginas del Diario de León, que han quedado plasmados en sus portadas, planas, secciones, editoriales, columnas, suplementos, o la cesión de la Tribuna de Opinión en fechas clave para nuestra Asociación y, cuando ha sido necesario, también la AECC se ha publicitado en sus páginas en favor de los enfermos de cáncer y su entorno familiar. Es una pequeña historia que necesita ser compartida y en la que los medios de comunicación adquieren una gran importancia por su capacidad para poder llegar a más gente. Diario de León ha sido testigo presencial de los cambios en los responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer, y todos ellos recibieron un trato excelente, colaborando estrechamente en un buen número de actividades entre las que el Diario de León ha apoyado y cedido sus espacios nobles para presentación de charlas y conferencias en torno al cáncer. Estamos muy agradecidos porque también han sabido reconocer la importancia de la lucha contra el cáncer, respaldando iniciativas de gran peso altruista, como aquella gala de 1990, bajo el lema «Vive el deporte sin tabaco» con el enfrentamiento deportivo entre el TSK de Moscú y el Club Baloncesto Elosua, entonces en la liga ACB; con la organización y patrocinio del Gran concierto de Montserrat Caballé, en el Palacio Municipal de Deportes en 1991; la exhibición de los Harlem Globetrotters de 2007; o la cena con participación de doce cocineros de lujo con recaudación destinada a la incidencia del cáncer de colon. Y, por supuesto, su presencia en todos los actos de reconocimiento de la sociedad leonesa a la AECC por su labor social. En especial, el Premio «Diario de León», recibido el 29 de octubre de 2015, al Desarrollo Social y a los Valores Humanos por su contribución a la sociedad, entregado por el Presidente de la Junta de Castilla y León al anterior Presidente de la Junta Provincial de la Asociación en León, Serafín de Abajo Olea. Nuestro agradecimiento por caminar con nosotros durante estos casi 70 años.