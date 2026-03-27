Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno de España está más contento que un niño con zapatos nuevos, presumiendo de los eslóganes:

«No a la guerra» «Contra el maltrato, tolerancia cero» El primero es tan absurdo que, sólo un descerebrado, puede suponer que hay personas tan idiotas que puedan, acuñar el opuesto: «Sí a la guerra». Según este

especialista en derecho internacional, la guerra actual, la que EE UU e Israel han declarado contra el régimen teocrático que gobierna en Irán, es una guerra que vulnera el derecho internacional. Sr. Sánchez, ¿puede indicarnos, donde está ubicado el tribunal internacional, reconocido competente, para juzgar y hacer cumplir las sentencias a los gobiernos, de todos los países de la Tierra? y por lo tanto de sus gobiernos, en este caso a los jefes de gobierno: Donald Trump y Alí Jamenei. Supongo que la inmensa mayoría de los españoles estamos de acuerdo con los dos eslóganes, pero podría explicarnos qué tribunal puede hacer cumplir que los ayatolás, cumplan con: «al maltrato, tolerancia cero», o está usted de acuerdo, teniendo en cuenta, que los ayatolás gobiernan, de acuerdo con su interpretación del Corán, en nombre de Alá y por lo tanto, estamos ante una excepción, que confirma la regla. «Contra el maltrato, tolerancia cero», es tan asumible, que supongo, que si, de forma milagrosa, apareciera Gandhi portando una pancarta con este eslogan, le seguiría una multitud de personas. Volvamos al derecho internacional, al que se supone, que se refiere el presidente del Gobierno de España, en el que se puede leer: todas las personas tienen «el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación», que está protegido por el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Irán estos derechos no existen, a los manifestantes contra el régimen de los ayatolás, se los ametralla en plena manifestación, por lo tanto, recurrir al derecho internacional, no sirve, para posicionarse, ni a favor, ni en contra de Trump, ni de los ayatolás. Supongamos que dentro del ejército iraní, hubiera algunos generales, que no estuvieran de acuerdo con la represión y se levantaran contra su gobierno, se trataría de una ¿guerra ajustada a derecho? Desde mi punto de vista, sería una guerra justa, pero puedo estar equivocado. Si Donald Trump contara con una resolución de las Naciones Unidas, ¿la guerra sería legal? El profeta Mahoma aprobaría la interpretación de su doctrina por ¿los islamistas radicales? Mahoma era un hombre justo y fiel observador de los preceptos, dictados, por medio de los profetas del dios de Abraham, según él mismo, era descendiente directo de Abraham, a través de Ismael. Según las escrituras bíblicas, Yavé, se apareció en forma humana a Abraham, y envió a la tierra en tres ocasiones al ángel Gabael. Las guerras se declaran por muchos motivos, en algunos casos, como la actual de Ucrania, por motivos expansionistas, que a mi modo de entender, no tiene justificación, pero para Putin y otros presidentes de gobierno, parece ser que sí. Volviendo al eslogan de Sánchez, muy aplaudido por toda la izquierda española como si fuera una genialidad, nadie puede decir «Sí a la guerra».