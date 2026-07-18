La desigualdad del tiempo

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Al hablar de desigualdad entre mujeres y hombres, el debate suele centrarse en la brecha salarial, la violencia machista, el desempleo, los techos de cristal o la escasa presencia femenina en determinados ámbitos laborales. Sin embargo, existe una desigualdad mucho menos visible que, en realidad, está detrás de muchas de las demás: la pobreza de tiempo.

El tiempo no aparece en una nómina ni en una declaración de la renta y tampoco suele medirse con la misma atención que otros indicadores, sobre todo, los económicos. Sin embargo, condiciona profundamente la vida de millones de mujeres: falta de horas para descansar, formarse, cuidar la propia salud, disfrutar del ocio o, simplemente, parar durante un tiempo. En definitiva, las mujeres sufren la ausencia de tiempo propio. Los datos más recientes ponen esta realidad sobre los demás temas que afectan a las mujeres. El informe «Estado de las Paternidades en España 2026», presentado recientemente por la ministra de Igualdad, revela que el 40% de las madres ha dejado de trabajar en algún momento para hacerse cargo de la crianza, frente al 26% de los padres. Además, un porcentaje significativamente mayor de mujeres declara no disponer de tiempo suficiente para descansar o cuidar de sí mismas. Esta sobrecarga genera en ellas estrés, fatiga mental y malestar psicológico. Uno de los pilares de la desigualdad es, precisamente, este. Los cuidados continúan recayendo en mayor grado sobre las mujeres, lo que repercute en el tiempo disponible para desarrollar la carrera profesional, acceder a la formación continua, participar en la vida pública o, sencillamente, disfrutar de momentos de descanso. El tiempo se convierte así en un recurso desigual, que acaba siendo tan determinante como el dinero. Esta realidad tiene consecuencias que se acumulan durante toda la vida. Muchas mujeres reducen su jornada de trabajo o aceptan contratos a tiempo parcial para atender ellas solas sus responsabilidades familiares. Otras interrumpen temporalmente su actividad profesional, teniendo que comenzar desde cero cuando desean reincorporarse al mercado laboral. Algunas renuncian a los ascensos o rechazan oportunidades de promoción en su puesto de trabajo porque resultan incompatibles con el cuidado de hijos, mayores o dependientes. Las consecuencias económicas de esta desigualdad en la «hucha del tiempo» de las mujeres aparecen de forma inevitable en salarios inferiores a los de los hombres, cotizaciones más bajas, carreras laborales partidas —en muchas ocasiones rotas por completo— y como final de todo esto, pensiones inferiores a las de los hombres, que, en un porcentaje muy alto, no han tenido que renunciar a sus horas del día y han podido dedicarlas a sus deseos vitales. Por tanto, vemos una correlación directa entre la pobreza de tiempo y la pobreza económica femenina. Según el informe «Principales Indicadores Estadísticos de Igualdad», publicado en febrero de 2026 por el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, los indicadores muestran que las mujeres presentan mayores tasas de desempleo, menor tasa de actividad y continúan concentrándose en mayor medida en el empleo a tiempo parcial, una situación estrechamente vinculada a la responsabilidad que la sociedad les impone de cuidados hacia otros y nunca hacia ellas mismas. Este problema trasciende lo económico. La falta de tiempo deteriora la salud física y mental. Dormir menos horas de las aconsejadas, retrasar revisiones médicas, abandonar el ejercicio físico o renunciar al tiempo de ocio son las consecuencias habituales de lidiar con una sobrecarga diaria que muy rara vez reflejan las estadísticas. El desgaste emocional, la ansiedad y el cansancio se convierte en parte del día a día para muchas mujeres que afrontan dobles o incluso triples jornadas: una con el trabajo remunerado, otra con el trabajo doméstico y otra con los cuidados familiares. Es sorprendente que esta desigualdad permanezca casi invisible. La razón es que mayoritariamente se desarrolla dentro del hogar. No suele responder a una decisión aislada, sino a una organización social y patriarcal de los cuidados que continúa atribuyendo a las mujeres la mayor parte de estas responsabilidades, incluso cuando trabajan fuera de casa en igualdad de condiciones. Por eso cada vez más especialistas sostienen que no es suficiente hablar solo de conciliación, ya que la cuestión más relevante es la corresponsabilidad. No basta con facilitar a las mujeres condiciones que hagan compatibles el empleo y la familia. Es necesario que los cuidados se redistribuyan entre hombres y mujeres, así como reforzar los servicios públicos que permitan atender a menores, mayores y dependientes sin que el coste recaiga, casi en exclusividad, sobre las mujeres. También la pobreza de tiempo limita de igual modo la participación democrática. Quien apenas dispones de horas libres difícilmente se implicará en asociaciones, sindicatos, voluntariado, partidos políticos o actividades comunitarias. Tampoco ayuda a emprender nuevos proyectos, acceder a formación especializada o poner en marcha iniciativas personales. Vemos así que, el tiempo, también condiciona las oportunidades a las mujeres. Por tanto, la igualdad ya no se puede medir únicamente en términos económicos o legislativos. También se debe analizar desde la disponibilidad real de tiempo para vivir con autonomía. Una sociedad igualitaria no es aquella donde las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos sobre el papel, sino aquella donde ambos disponen de oportunidades semejantes para ejercerlos. España ha avanzado notablemente durante las últimas décadas en materia de igualdad —aunque la llegada de los discursos de la extrema derecha está generando un retroceso en los derechos adquiridos-, pero los datos demuestran que los cuidados siguen teniendo, de forma alarmantemente mayoritaria, rostro de mujer. Mientras esta realidad no cambie, continuará produciéndose un círculo que alimenta otras desigualdades: menos tiempo conduce a empleos de menor calidad, menos ingresos, mayor dependencia económica, peor salud y mucha vulnerabilidad a lo largo de la vida. Ha llegado el momento de incorporar al debate público de forma masiva un nuevo indicador, porque el tiempo, como el dinero, la educación o la salud, también es una cuestión de justicia social. Mientras millones de mujeres sigan viviendo con la agenda permanentemente ocupada por obligaciones que los hombres no asumen con corresponsabilidad y en la misma medida, la igualdad seguirá siendo un objetivo por el que seguir trabajando, porque, de momento, ni se ha alcanzado, ni ha llegado demasiado lejos, ni es real.