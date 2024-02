El alumnado de doce centros de León se inspira en las historias que importan

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

"Luchadores y comprometidos". Así define Carolina Barrantes, Youth Leader y coordinadora de los congresos para jóvenes Lo Que De Vedad Importa (LQDVI) a los tres ponentes que esta mañana llenan con sus testimonios el aforo del Auditorio Ciudad de León. Más de 700 alumnos y alumnas de doce centros de León asisten a un congreso que busca inspirar a los más jóvenes para superar las dificultades de la vida.

Al evento asisten los colegios Palacio de Granda, de Oviedo, León Felipe, de Benavente, Escuela Juan Soñador, Santa Teresa, Discípulas de Jesús, FP Virgen del Buen Suceso, Centro Cosamai, Asprona, Peñacorada e Instituto Ordoño II.

Este es el tercer año que las historias de superación de Lo Que De Verdad Importa recala en León apoyados por la Fundación Cepa.

Los protagonistas son los jóvenes que ya han asistido a los eventos organizados desde el año 2007 en diez ciudades de España y siete países diferentes.

El de León es el segundo congreso al que asiste Majo Gimeno, fundadora de la oenegé con sede en Valencia Mamás en Acción. "Me gustaría que los jóvenes que asisten a este congreso se dieran cuenta de que cada uno de nosotros tenemos un talento único y el éxito viene cuando lo pones al servicio de los demás. En la vida hay cosas que puedes decidir y otras que tienes que reconocer para no mirar a otro lado. A mí me llevó un año darme cuenta de que no podía dejar de lado a los niños que sufren. Tenía una vida perfecta, ganaba dinero, y lo dejé todo para fundar una oenegé para apoyar a los niños que sufren, que están malitos, algo que durante mucho tiempo ví y me quitaba la paz".

Público asistente al congreso LQDVIFERNANDO OTERO

Nuria Urcelay es coach y artista. León es el tercer congreso al que asiste como ponente. "Yo superé mis adicciones con apoyos y la ayuda de mi espiritualidad. Hay que pedir ayuda para llevar a cabo los sueños y no hay que rendirse. Me he encontrado con todo tipo de obstáculos en mi vida, pero logré dejar mis adicciones gracias, en parte, al testimonio de otras personas que me ayudaron. Por eso yo quiero ofrecer el mío, por si puedo ayudar a algún joven que se encuentre en una situación parecida".

Acompañado por su guía Harri, su perro labrador, Enhamed Enhamer, nadador paralímpico, también poco el foco en el apoyo de la gente adecuada para salir adelante. "Para mí un gran reto fue mi participación en las olimpiadas de Pekín, que fueron muy satisfactorias por los resultados, pero el punto de inflexión fue el Iroman. Ahora tengo consulta psicológica y consultoría de recursos humanos en las empresas en las que pongo en valor el papel del esfuerzo".

Majo Gimeno, durante su intervención.FERNANDO OTERO

El congreso se lleva a cabo gracias a la Fundación Cepa. un proyecto en el que creyó el tesorero ya fallecido Javier López Casado y que Cesáreo González, empresario y fundador de la Fundación Cepa. "Este año se han completado todas las plazas en 24 horas y se han quedado colegios en lista de espera", explica Nuria Alonso, directora de la fundación."Creemos en este proyecto porque dan ejemplo a los jóvenes para que tengan testimonios de personas que han superado las dificultades de la vida. Son un ejemplo para los jóvenes que puedan tener estos problemas o parecidos y no sepan cómo abordarlos. A veces nos desgastamos en cosas que no tienen trascendencia".

El evento comenzó con la actuación de Crash Dance, que actuó en varias ocasiones durante el encuentro presentado por Pilar Cánovas. La directora general, María Franco, no pudo asistir al encontrarse en otro encuentro que se está celebrando en París. A la inauguración asistió el alcalde de León, José Antonio Díez.

El encuentro está impulsado por la Fundación Cepa y el Museo de la Emigración Leonesa y cuenta como media partner con el Diario de León.