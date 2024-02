Piden medidas cautelares para evitar un posible maltrato a Paca

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

El caso de la perra Paca sigue sin resolver. La Protectora de Animales y Plantas y León ha negado a Salvador Armesto intervenir en la terapia y posible adopción de la perra, medidas planteada por el Ayuntamiento de León la semana pasada, y ha amenazado con dejar a la mascota en dependencias municipales, en concreto, en la policía tras quejarse de acoso en las redes por parte del antiguo propietario.

La abogada de Salvador Armesto ha solicitado al Ayuntamiento medidas cautelares para evitar un posible delito de maltrato animal contra Paca. «Ante dicha coacción a la Administración Pública y para no desestabilizar más a la perra, con un nuevo traslado y además a unas dependencias no idóneas para su cuidado, lo cual implicaría que por la partes enfrentadas —Ayuntamiento y Protectora— se cometiese un supuesto un supuesto de maltrato animal previsto y contemplado en la Ley de Bienestar Animal, el compareciente se ha ofrecido a adoptar reglamentariamente a la perra Paca», señala el recurso presentado este lunes por la abogada Rosa María Sánchez Griego.

El escrito señala que las manifestaciones de la Protectora en redes sociales —»no somos psicólogos, no somos servicios sociales, no somos jueces, no somos quién para dictaminar si Paca debe volver o no con su anterior propietario»— contravienen «frontalmente el contenido» del contrato municipal que adjudicó a la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León el Servicio Integral de Recogida de Animales Domésticos.

Recalca que el pliego técnico exige «contar un programa de protección animal, en el que conste la metodología de la limpieza, alimentación, cuidados y alojamiento, asistencia psicológica y terapéuticaa animales traumatizados y con problemas de conducta», entre otros requisitos. Añade que el decreto de confiscación de 11 de diciembre ya mencionaba «dichas obligaciones» de la Protectora.

La actitud de esta entidad, concluye, es «un claro acto de contravención de la normativa municipal y del contenido del Decreto por parte de quien debe prestar el servicio público a los ciudadanos de León y se pone además de manifiesto la absoluta descoordinación de los servicios municipales en relación con el bienestar animal, existiendo dos claros perjudicados», Salvador Armesto y Paca, su perra hasta el 23 de diciembre.