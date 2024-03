El científico leonés Iván Martíñez-Vabuena estudió en Maristas San José, estudió Bioquímica y Máster en Neurociencias por ls Universidad de Navarra y Tesis de Medicina sobre la relación entre diabetes y párkinson, que teminó en la Universidad de Toronto, conde trabaja. La Sociedad Internacional de Neuroptología le concedió el premio Franz Nissi. El viernes ofrece una conferencia sobre los últimos avances del Alzhéimer en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.00 horas.

-¿Qué es lo que no hay que hacer para evitar tener alzhéimer?

-Estas enfermedades están causadas por una proteína que se agrega y hay muchas formas de que esas proteínas, la Betamiloide y Tau, se agregen. Menos de un 10% tienen un origen genético. Hay dos ensayos muy potentes en inmunoterapia, en Betamiloide para Alzhéimer y en Sinucleina para Párkinson. Son ensayos clínicos que van a cambiar el tratamiento de estas enfermedades. Nosotros tratamos los síntomas de las enfermedades neurogenerativas, pero ese tratamiento no ha avanzado en cuarenta años. Ahora vivimos más. Cuando las neuronas se mueren dejan de producir dopamina en el caso del Párkinson, y damos una pastilla para dar dopamina, pero las neuronas se siguen muriendo con la evolución de la enfermedad y llega un momento en que da igual si das o no el fármaco, no hay neuronas.

-¿El cerebro sigue siendo el gran desconocido?

-El cerebro es complicado. Tenemos que tratar enfermedades de un órgano que no sabemos exactamente cómo funciona. No lo comprendemos. Es casi filosofía. No sabemos dónde están los pensamientos, ni los recuerdos. Yo miro la agregación de proteínas pero si la neurona se muere afecta a los pensamientos, pero los pensamientos no son como una subida de glucosa en los diabéticos. Cómo reperar un pensamiento es muy complicado. La memoria es muy complicada. Es muy difícil tratar una enfermedad si no sabemos cómo funciona la memoria. Comparamos dos cerebros y vemos lo que diferencia uno sano de otro enfermo y en el caso del Párkinson deducimos lo que es el temblor.

_¿Quiere eso decir que trabajancon hipótesis?

_Claro, el problema es que el cerebro es complejo. Ahora sabemos que la sustancia negra en el párkinson controla movimientos, pero hay otras muchas regiones importantes, porque son conexiones complejas. El movimiento es más fácil de comprobar en los movimientos animales pero ¿cómo pruebas la memoria en un ratón cuando estás investigando?

-Es decir, que no es tan fácil identificar qué es la memoria.

-Claro. Nuestro problema es que todavía no conocemos el 100% de cómo funciona el cerebro. Ahora estamos centrados en la agregación de proteínas. Sabemos que en una persona sana estas proteínas no están depositadas.

_¿Puedo hacer algo para que estas proteínas no se depositen en mi cerebro?

-No. Las proteínas betamiloides y Tau tienen una función importante. No se pueden quitar. Si no tuvieran una función importante para el cerebro la evolución del ser humano las hubiera eliminado. La proteína Tau sirve para conectar, son los andamios de la neurona. No sabemos exactamente cuál es el límite. No sabemos cuánta proteína agregada tienes que tener para perder memoria. Hay personas con la misma cantidad de amiloide que pueden estar mejor que otras. Puede haber otras circunstancia que estén provocando esa pérdida de memoria y no sabemos cuál es. Lo que sabemos es que cuanto más estudios tiene una persona menos probabilidades tiene de desarrollar alzhéimer.

-Pero hemos visto personas, como el ex presidente Adolfo Suárez, académicos y personas activas intelectualmente que han desarrollado alzhéimer.

-Los estudios se hacen por estadísticas, pero no hay nadie inmune. Si tienes una actividad cerebral básica el porcentaje de pérdida será mayor que si tienes más conocimientos. El deterioro cognitivo es la antesala del alzhéimer.

_¿Entonces hay varios tipos del Alzhéimer?

_Para mí es difícil creer que enfermedades tan prevalentes como el Alzhéimer y el Párkinson sean sólo causa de que unas proteínas pierdan su función. En neurología miramos mucho lo que hacen en cáncer. Hace cuarenta años les decían a los pacientes que tenían cáncer, perohoy se sabe que hay muchos tipos. Igual es a esto a lo que vamos con el Alzhéimer o Párkinson. Lo que vemos es la agregación de la proteína, que es como el huevo y la gallina, pero ¿por qué se agrega? Lo que estamos viendo en Toronto es que hay pacientes con la misma enfermedad de Párkinson que viven 20 años y otros viven 3 años. Cuando miras los cerebros no hay nada que los diferencia de manera sustancial, no se puede diferenciar. Estudiamos todas las proteínas del cerebro. En los pacientes con diabetes hemos visto que hay una proteína en el páncreas que ayuda a los betaminoides a agregarse más rápido. También trabajamos la inflamación.También la eficacia del cerebro en limpiar esas proteínas. Hay muchas líneas de investigación. La duda es qué hace que cambie una proteína en tienen una buena función.

-Queda mucho por hacer. ¿Con qué momento de la evolución humana se puede comparar lo que se sabe ahora?

-Muchísimo. Estamos en la Edad de Piedra. Tenemos que saber qué pasa. La parte buena es que estamos haciendo fármacos nuevos que son capaces de ir a la agregación de la proteína, lo que no sabemos por qué pasa esa agregación. Las investigaciones son millonarias, y algunas no funcionan luego.

-¿Qué papel juegan centros como el del Alzhéimer de León en la colaboración en la lucha contra la enfermedad?

_Como investigadores tenemos mucho prestigio en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, pero yo veo lo que hace Alzhéimer León con el día a día de los pacientes y veo la importancia que tienen. Los nuevos tratamientos y los biomarcadores, que es a lo que yo me medico, está muy bien, pero cuando vine aquí y vi el día a día de esta asociación me dejó impactado. Cuando me dieron el premio Franz Nissi me invitaron a venir y me sorprendió mucho. La investigación suena a futuro, pero en León hacen muchas cosas muy bien hechas, cuidan a la gente y eso es muy importante para los pacientes. Los tratamientos también van de eso, de intentar hacer que la gente viva mejor. No va haber una pastilla, al menos de aquí a 40 años, que si te la tomas dejas de tener alzhéimer o párkinson. En casa la gente no tiene talleres ni logopedas. La parte no farmacológica, que se ha probado igual de científica, es importante. Cuando le dices a la gente que tiene que dormir ocho horas, comer sano y hacer ejercicio le parecen temas menores, y no lo son. Si te cuidas tu cerebro funciona mejor.