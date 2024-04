Ganas de cofradía

Publicado por Cornada de lobo. García Trapiello Verificado por Creado: Actualizado:

C on bandera recién estrenada y pegatina lila - ¡alza el rabo, León! - nos vino al corrillo el nieto paponín de Sócrates tras asistir días atrás a la contrafiesta leonesista de boicot a la jornada autonómica del 23 de Abril, silbatada que los convocantes llamaron «Caminu de Llibertá», resumida así por Peláez: « acederas y borrajas, caldo verde »... verde que te quiero verde, que maduras no las hay, añadió.

Y nos habló el chaval del hondo sentimiento de rechazo a la comunidad castellanoleonesa, repudio bien expresado allí y que ya es mayoritario entre los leoneses; ¡mayoritario!, recalcó; mirad esa marcha y los municipios que ya piden referéndum de autodeterminación. Hombre, chaval, le atajó Otavito, en la mani érais poco más de quinientos con silbato y banderita regalada cuando la inmensa mayoría de leoneses se inhibía porque está a sus intereses y a otros cantares, lo que también es un por qué de los males del terruño. Pues que sepas, argumentó el rapaz, que en mi familia, tan lista, son ya más leonesistas que socialistas, incluso las primas yolandistas de Sumar, que también cuentan (la miradita de Sócrates al guaje fue de misericordioso sopapo).

Y siguiendo en su carraca nos turraba el bachiller: sabed que ya son 29 los partidos, asociaciones, plataformas, movimientos, entidades, juntanzas, colectivos, conceyus, facenderas o estaribeles que pugnan por convertir León en la 18 autonomía de España (éramos pocos...), haciendo vigoroso el sentimiento identitario leonés, nuestra diferencia (pero qué redicho eres, rapaz, insistió Otavito) y que cada vez está más cerca nuestro autogobierno (dale que dale). Sócrates terció: Si teniendo un enemigo común -Castilla y el engendro autonómico ayuntando a León-, son ya tantos y variopintos los «anti», diferentes entre sí o enfrentados e insultándose sin lograr mínima unión o estrategia cabal, ¿qué ocurrirá mañana en tu «León solo» cuando tengan que rerpartirse ellos el goloso pastel?... ¡mucha gana de cofradía se ve ahí!, vicio muy de aquí... a ver si al final vais a tener que lamentar como mejor lo malo conocido.