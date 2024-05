El trueque de casas para viajar gana partidarios en León

Veinte casas en la ciudad y otras 73 repartidas por toda la provincia de León (93) están disponibles gratis para intercambiar con otras 850 registradas en toda España en una de las mayores plataformas de trueque para el alojamiento durante un periodo vacacional. La plataforma HomeExchange, que suma 150.000 miembros de 145 países, tiene registradas 1.986 pernoctaciones en la provincia de León por este sistema de intercambio de casas, un 56% más que en el año 2022. En toda Castilla y León sumaron 15.027 pernoctaciones, un 44% más que el año pasado.

Los leoneses apuestan cada vez más por este sistema de intercambio de casas para viajar mayoritariamente a Cataluña, Madrid, Andalucía, Francia, USA y Bélgica. Los turistas que llegaron a las viviendas cedidas en León procedían de Madrid, Andalucía, Cataluña, USA, Francia e Italia.

Una de las leonesas más veteranas usuarias de este sistema para viajar es Eva Nava Caballero, que desde 2012 ha realizado ya 55 intercambios en su vivienda en Posada de Valdeón. «Me enteré de este sistema por mi profesora de francés. La primera plataforma se llamaba intercambiodecasas.com. Entonces tenía que ser recíproco, es decir, yo iba a la casa de alguien al mismo tiempo que ellos venían a la mía. Ahora ya no es así. La plataforma cambió de nombre, ahora es HomeExchange y hay que pagar una cuota anual de 160 euros. Puedes elegir entre un montón de viviendas que otras personas comparten cuando quieras, sin que tenga que ser simultáneo en el tiempo».

Gracias a este sistema de intercambio de viviendas, Eva se ha alojado gratis en casas de París, Lisboa, Marruecos, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Hungría y Eslovenia, además de recorrer varios destinos turísticos de playa y de nieve en España.

La casa que Eva pone a disposición del resto de los usuarios de la plataforma es una segunda vivienda que está en Posada de Valdeón. «Cuando accedes a la plataforma puedes hacer una selección de primeras o segundas viviendas. Por mi experiencia, la mayoría de las familias comparten una segunda vivienda, aunque también he ido a casas habituales de las familias. El requisito prioritario es que no hay intercambio de dinero». Eva asegura que nunca ha tenido una mala experiencia ni como inquilina ni como propietaria.

«La primera vez que busqué un alojamiento en la plataforma pedí para el sur de Francia. Mandé 12 solicitudes y me aceptaron dos maestras jubiladas que vivían en Cahors». Son los propietarios de las casas los que tienen que aceptar las solicitudes en función de la información que se comparte en la plataforma. «Es muy importante la valoración que hacen otros usuarios, que opinan tanto de las casas a las que van como de los inquilinos que reciben. A todo el mundo le conviene que las valoraciones sean buenas. Quizás por eso nunca he tenido malas experiencias».

Pilar Manrique, usuaria y portavoz de la plataforma HomeExchange, asegura que el objetivo de esta forma de viajar es «compartir comunidad». «Los usuarios tienen que hacer una descripción de la casa, sus gustos, lo que esperan de las personas que se van a alojar en su casa o si necesitan el cuidado de sus animales. De igual manera, como inquilino, tienes que ofrecer cuanta más información posible y tus motivaciones. Todo el proceso se basa en la confianza, pero la plataforma realiza un sistema de verificación para comprobar que el domicilio es real. Una vez que estás registrado te puedes comunicar directamente con los propietarios de las casas en las que te vas a alojar».

Eva mantiene todavía relación y contacto con las maestras francesas jubiladas con las que contactó en su primera experiencia. «Cuando llegaron vivieron primero a mi casa de León, les preparé paella y comieron conmigo. Como se les hizo tarde para viajar a Posada de Valdeón y se quedaron a dormir en casa de mi suegra. Fue una experiencia muy agradable».

El intercambio de casas es una opción económica para viajar. No se paga nada. «No tiene nada que ver con el Airbnb ni nada parecido. Lo único que se hace es dejar un regalo a la familia que te ha dejado la casa, como puede ser una botella de vino, un detalle, nada más».

Los propietarios no tienen obligación de aceptar las propuestas que les llegan de otros usuarios que quieren hospedarse en sus casas. «La plataforma cobra 160 euros anuales por los servicios y garantías de los intercambios durante un año. No hay límites ni de intercambios ni de duración. Es muy importante porque la comunidad tiene valores de confianza y de respeto. Cuando viajamos con este sistema cuidamos las casas a las que vamos como si fueran las nuestras. El 99,7% de los intercambios en 2023 se realizaron sin ninguna incidencia. Para los imprevistos existen garantías de cancelación. Si hay un cambio y la casa a la que tienes pensado ir no puede recibirte, el equipo de asistencia de la plataforma te busca un alojamiento alternativo y si no es posible, una compensación económica». Pilar Manrique aclara que si los inquilinos rompen algo durante la estancia asumen el compromiso de repararlo si el valor está por debajo de los 500 euros. «Por encima de ese valor HomeExchange se hace cargo».

Motivaciones

«Cuando nos fuimos a vivir en pareja pensé que tenía que haber una manera de compartir mi piso de soltero». Raúl Álvarez Pozuelo y Lucía Clemente se registraron en la plataforma en 2017. «Nunca hemos tenido ningún problema con nadie», aseguran. Raúl ha realizado 36 intercambios en su casa. «No siempre encuentras alojamiento hotelero en algunas zonas a las que quieres viajar. Miramos mucho la opinión que otras personas comparten y en función de eso, elegimos».

El sistema de intercambio funciona por puntos. Cuanto más pernoctaciones tengas en tu casa más puntos acumulas, lo que te abre la posibilidad de accede a diferentes alojamientos. «Hay grandes casas con piscinas y mucho lujo. Para acceder a ellas tienes que acumular muchos puntos». Por cada pernoctación en tu casa, 120 puntos acumulados. «El tiempo de alojamiento se pacta de mutuo acuerdo».

Raúl y Lucía utilizan este sistema para viajar por España una vez al año. «Hay mucha gente que tiene reticencias, por el riesgo que asumes, pero nosotros nunca hemos tenido ninguna mala experiencia, los que han llegado a nuestra casa la han cuidado mucho y nosotros hemos ido a casas que están muy bien y también las hemos cuidado y respetado». Lo habitual en las primeras viviendas, es que haya algún armario cerrado con llave. «A mí nunca me ha faltado nada en mi casa», asegura Eva.

Confianza «El sistema se basa en la confianza y las valoraciones, no hay intercambio de dinero»