Cuando se habla de Carlos I de España y V de Alemania (si es que se habla; y aún menos a favor, dígalo el León que también tuvo lo suyo de comunero: ¡alza el rabo, Guzmán, abajo esa corte extranjera!), no suele citársele un don valiosísimo en todo estadista: saber otra lengua. Y por lo que comentó una vez -y anotó el cronista- sabemos que el imperioso Carlos manejaba al menos cuatro idiomas con soltura: « Hablo en español a Dios, en italiano a las mujeres, en francés a los hombres y en alemán a mi caballo »... perdón, majestad, le diría yo ahora, ¿se os olvidó el inglés?, ¿es que no lo habláis?... ¿?... qué raro, vuestra tía Catalina, la esposa que repudió el baboso Enrique VIII de Inglaterra insultando a España, debía bordar el inglés, sin duda, ¡tantos años allí!... y vos, si no lo habláis, algo lo entenderéis, seguro... ah, que nunca debe hablarse la lengua del felón insultador cuyo país planeasteis incluso invadir con vuestra armada como réplica al agravio... ya, entiendo, y si hay que negociar o recibir a legacías inglesas, exigís banqueta en medio con intérprete para humillarles un poquito, de eso se trata, ¿no?, y vos poniendo la oreja a todo para pillar dobleces... ¡bien jugado, majestad!...

Con todo esto, queridos niños, se os demuestra la gran importancia de saber idiomas. Aprended inglés, hablad árabe, mejor chino, matriculaos en alemán y rompedles el corazón a las niñas con un largo poema en italiano como hacía ese Carolus. Pero no soñéis con llegar a emperadores por dominar hasta cinco lenguas, aunque saber idiomas os abrirá horizontes (para pedir en otros países el trabajo que aquí se os negará); como políglotas mostraréis una aptitud envidiable que pide contrato. Sin embargo, saber lenguas sin tener padrino o mucha potra os servirá de nada. El tonto rico que las ignora tiene hoy una aplicación que le traduce al instante cualquier idioma, y una IA simulando hasta su propia voz. Así que, queridos niños, aprended mejor Gramática Parda o Aritmética Negra. Ah, y con que lleguéis algún día a hablar algo bien el castellano me conformaré.