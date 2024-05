El Papa pide disculpas por decir ‘mariconeo’

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Papa pide disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos porque dijera que los homosexuales no deben acceder al sacerdocio porque ya hay «demasiado mariconeo» en algunos seminarios. Un día después de que se conocieran estas polémicas palabras de Francisco, pronunciadas el 20 de mayo durante un encuentro a puerta cerrada en el Vaticano con los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el Vaticano hizo público este martes un comunicado en el que se asegura que el Pontífice no pretendía «ofender» a nadie ni tampoco expresarse «en términos homófobos». También se recuerda que, como ha dicho en diversas ocasiones, «en la Iglesia hay sitio para todos» y nadie es «inútil» ni «superfluo». Aunque Francisco no hizo más que reafirmar la posición oficial de la Iglesia católica sobre este espinoso asunto, algunos teólogos y movimientos homosexuales católicos se apresuraron a exigirle que pidiera perdón por haber recurrido a una expresión considerada denigrante. | Darío Menor