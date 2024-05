Bastuji, la psiquiatra del dolor: «Dormir es importante para reducir el dolor»

Publicado por C. Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

Hélène Bastuji, psiquiatra y neuróloga, interviene hoy en el congreso para explicar los resultados de su investigación sobre la relación entre el dolor y el sueño.

—¿En qué consiste su investigación?

—Estoy intentando entender cómo se procesa el estímulo doloroso durante el sueño. Nos hemos dado cuenta que, a veces, el dolor interrumpe el sueño y a veces no, y puede ocurrir en sueño lento o sueño paradójico. Hemos investigado cómo se trata el estímulo en el cerebro para entender por qué el dolor despierta o no.

—¿Tienen ya conclusiones?

—Sí, hemos publicado ya artículos. Antes de despertar el estímulo está procesado de manera más compleja y antes del estímulo, la conexión funcional entre las diferentes estructuras implicadas en el dolor cambian. Hay más conexión funcional entre la estructura sensorial del cerebro y las que analiza de manera más compleja.

—¿La falta de sueño empeora el dolor?

—Sí. Hay varios equipos en el mundo que lo han investigado. Se sabe que la falta de sueño baja el umbral del dolor en personas sanas, es dicir, sienten más dolor. Dormir es muy importante para no tener dolor o tener menos dolor. Por eso es importante que en cuando hay un cuadro de dolor agudo, poder conseguir que el paciente duerma, porque si no es así, además entra en un círculo vicioso. El dolor afecta al sueño y el sueño si falta aumenta el dolor. Hay que romper ese círculo.

—¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?

—No encuentro mucha diferencia. En las mujeres hay más trastornos del sueño, pero no es significativo ni importante.

—¿Qué hacer para dormir bien?

—Tener una buena higiene del sueño, no pasar mucho tiempo en la cama. Si necesitas dormir siete horas no pasar más de ocho en la cama para evitar despertarse y dormir otra vez, porque no es lo mismo.