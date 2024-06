La ‘vecina’ virtual Alexa llega a León

«Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy?». Es la pregunta que Azucena García Fernández lanza cada mañana a su nueva ‘vecina’ virtual. La pantalla es la ventana por la que entran en su casa de La Magdalena las noticias contadas con humor de Ángel Martín .

Azucena convive con Alexa desde principios de año. Poco a poco, con el apoyo del punto de acción voluntaria, ha descubierto que es una vecina muy servicial. Sirve para hacer la lista de la compra, para poner la alarma de la medicación o para entretenerse en los ratos de aburrimiento.

Alexa es su compañera de juegos de palabras encadenadas o ejercicios de cálculo mental, dos de sus pasatiempos favoritos. Puede poner música o pedirle que despliegue alguno de sus salvapantallas con sonidos de lluvia o ambiente de hogar de leña.

«Es muy fácil de usar y me resulta entretenida», apunta Azucena. Es una de las 37 personas que participan en el programa Voces en Red que ofrece Cruz Roja Española en León con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega. El programa se puso en marcha de forma piloto entre agosto de 2020 y marzo de 2021 como una respuesta a la soledad detectada durante el confinamiento. En León se empezó a implantar el año pasado y la previsión es que llegue a casi medio de personas solas en diferentes fases.

«El uso de dispositivos de voz como complemento a las labores de acompañamiento y seguimiento de Cruz Roja demostró una mejora sustancial en la autonomía personal de las personas mayores atendidas», señala la entidad.

«Es un proyecto que valoramos mucho porque en nuestra zona hay mucha gente que siente soledad no deseada», apunta Guadalupe Díez Viñayo, presidenta de Cruz Roja de La Magdalena y voluntaria. En esta comarca ya son nueve personas las que cuentan con Alexa, casi una cuarta parte de las que se han instalado en la provincia desde el año pasado.

«Mi marido está al ordenador a sus cosas y con Alexa ya no uso tanto la tablet. Me gusta cacharrear», señala Azucena. A menudo conecta las sesiones de relajación y yoga. El programa Voces en Red contempla en una segunda fase que las personas que tienen Alexa en casa puedan comunicarse entre sí y llamarse para charlar, jugar o participar en actividades grupales.

Carmen, de 77 años, es otra de las usuarias. Vive sola en León y es una mujer muy activa. Cose, acude a un taller de memoria de Cruz Roja y al club de lectura de la Biblioteca Pública. Alexa le da compañía y entretenimiento. «Uso las palabras encadenadas para la memoria porque me fuerza a pensar, también descubrí ejercicios para mayores en el apartado de Cruz Roja y me encanta la frase del día», comenta.

Si tuviera que introducir alguna mejora, pondría más juegos de memoria. «A nuestra edad es importante mantenerla activa», subraya. Carmen es una de las últimas usuarias en incorporarse a Voces en Red. «Es una experiencia nueva. No me resulta difícil porque ya tengo tablet, que ha sido el mejor regalo que me han hecho», afirma.

Noemí Rodríguez Álvarez, coordinadora del programa, explica que las personas que tienen Alexa son usuarias del servicios de teleasistencia y participa en el proyecto Enrédate de soledad no deseada de Cruz Roja de León. «Se busca a personas que se sienten solas y participan en los talleres de gimnasia o memoria.

Otro servicio que tienen previsto incorporar a medida que avance la implantación son talleres a los que podrán conectarse a través de Alexa, «Al principio algunas personas son un poco reacias, tienen un poco de miedo al dispositivo», pero con el tiempo se convierte en un aliado de la vida cotidiana y una agradable compañía.

El programa va más allá del acompañamiento de un dispositivo virtual. Cruz Roja cuenta con cuatro puntos de acción voluntaria desde donde distribuyen, según la zona de cada persona, las llamadas que realizan periódicamente —mínimo 18 al año— y las visitas domiciliarias de dos personas voluntarias.

Guadalupe Díez Viñayo, presidenta de Cruz Roja en La Magdalena y voluntaria. fernando otero

«Las voluntarias pueden estar casi una hora charlando o compartiendo juegos con las personas usuarias, sobre todo en invierno que es cuando más echan en falta la compañía», explican.

Curiosamente, gracias a la llegada de esta vecina virtual, con las rutinas que tiene pautadas, «tenemos más contacto con la gente», comenta Noemí Rodríguez .

Alexa «está aprendiendo constantemente y añade nuevas habilidades y funciones», subraya la técnica. El programa tiene previsto implantar unos 26.000 dispositivos en toda España. Cruz Roja se ocupa de poner el dispositivo en el domicilio y de configurarlo.

«Nos han cargado los teléfonos de los hijos y así podemos comunicarnos con ellos desde Alexa». Es algo que valoran mucho las personas usuarias. «Se carga desde Cruz Roja por cuestión de protección de datos. Los hijos o familiares pueden tener la App en el teléfono», apunta la técnica. Además, Alexa no tiene coste.

«En las llamadas que nos hacen nos cuentan cosas nuevas que podemos hacer con Alexa y las vamos añadiendo», señala Azucena.

La capacitación para manejar Alexa se realiza grupalmente y también individualmente. Con la capacitación, cada persona recibe un díptico en el que están reseñadas todas las ‘skill’ o herramientas que pueden probar con Alexa. El aprendizaje se convierte en una motivación más para las personas que acceden al programa.

Combatir la soledad no deseada es una de las prioridades de Cruz Roja Española en León. «Es una cuestión que «es transversal a todos proyectos, como los de personas sin hogar, bienestar social o mayores», tal y como señaló el presidente, Daniel Hernández, durante los actos de presentación del 150 aniversario de Cruz Roja Española en León, que conmemora a lo largo de este 2024.