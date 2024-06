Las infecciones de transmisión sexual se multiplican en León

El número de casos y de tasas se ha duplicado en los últimos cinco años. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) «se han convertido en un problema gordo de salud pública». El especialista en Medicina Interna con asistencia preferente de enfermedad infecciosa del Hospital de León, José Guerra insta a las instituciones sanitarias a tomar medidas «que no está muy claro cómo abordar» dado que las campañas de información y educación con los medios tradicionales ya no son efectivas. «Nos gustaría que se aborde de manera decidida cuanto antes».

Infecciones gonocócicas, chlamydias y sífilis se multiplican en León y en todas las provincias de la Comunidad, según los datos publicados por le Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León «y que es un reflejo de lo que está pasando no sólo en España sino en todo el mundo occidental». El repunte «clarísimo» no sólo se da en las grandes ciudades con más población «sino también en sociedades pequeñas» por un cambio drástico de las relaciones personales y sexuales. «La sexualidad se vive ahora de otra manera que hace veinte años», destaca José Guerra. «Ahora hay más promiscuidad», asegura la ginecóloga de HM Hospitales, Marisa Alija. Los dos especialistas consultados por este periódico coinciden también en que «se ha perdido el miedo a las infecciones de transmisión sexual porque ahora tenemos terapias para combatirlas». Un error sanitario que hay que abordar cuando antes con medidas imaginativas. Las mayores tasas de infección se producen entre los jóvenes que tienen 20 y 34 años, con tasas más elevadas entre los hombres de infecciones gonocócicas y sífilis, mientras que ellas se infectan más de Chlamydias.

Las campañas de información y concienciación que funcionaron hace 35 años para prevenir el Sida, como el éxito de Póntelo, pónselo , no tendrían el mismo efecto ahora mismo. «Poner anuncios en televisión, en radio o en la prensa no funciona. La población más joven, la que tiene ahora 17 y 18 años, recibe la información por las redes sociales y se relaciona a través de plataformas específicas que existen para ponerse en contacto y tener relaciones sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales. Los sistemas clásicos no funcionan, hay que ser más imaginativos», asegura José Guerra que además alerta del aumento de estas enfermedades entre la población homosexual.

De hecho, cada año se diagnostican 3.000 casos nuevos al año en España de VIH, una treintena de ellos en la provincia de León. «Desde el sistema sanitario vemos cada vez más ITS, tanto en Atención Primaria, Dermatología, Ginecología, Urología, Medicina Interna y Urgencias, por lo que se necesita un abordaje muy ambicioso. Cada paciente que está sin diagnosticar es una fuente de contagios que se multiplica y esto está provocando un aumento claro de la incidencia».

La ginecóloga Marisa Alisa destaca el aumento de la promiscuidad. «En la consulta de ginecología veo que las chicas jóvenes tienen miedo al embarazo y no a las ITS. Piensan que si se contagian ya se tratarán». Una sensación que tienen también los chicos. «La gente joven cambia a menudo de pareja sexual. Ellas utilizan CIU, píldoras, parches, pero usan poco el preservativo. Una infección de transmisión sexual no sólo se produce tras una relación sexual vaginal sin protección, también se contagian con el sexo anal y oral».

En las consultas de ginecología observan un ligero cambio de perfiles. «Vemos también a mujeres que tienen una segunda pareja o mayores, por encima de los 50 y los 60 años. A esa edad vemos que también están aumentando las ITS».

Aunque los tratamientos han mejorado «el mayor problema es que algunas son asintomáticas durante un largo periodo de tiempo y cuando se tratan es tarde. Pueden haber infectado a más personas e incluso surgen problemas para la salud, como la infertilidad por obstrucción de las trompas».

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano no cubre todas las causas de cáncer de cuello de útero.

«El uso del preservativo», contestan por separado estos dos especialistas como medida de prevención, una práctica cada vez más olvidada «por la falta de conciencia que se tiene por el riesgo, la escasez de información, el acceso a la pornografía y el aumento de relaciones sexuales desde edades muy tempranas».

Marisa Alija. DL

Marisa Alija, ginecóloga "Cada vez hay más promiscuidad y las ITS se contagian por vía vaginal, oral o anal. Hay que usar preservativo»

José Guerra, Medicina Interna.DL