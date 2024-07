La ley antitabaco creará más espacios sin humo

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ya «tiene lista» la reforma de la actual ley antitabaco en la que planteará ampliar los espacios en los que no se podrá fumar ni vapear para sacarla «próximamente» a consulta pública, aunque no definirá sus propuestas hasta que no estudie todas las aportaciones que lleguen al texto.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante el desayuno informativo de Executive Fórum España, en el que ha desgranado las principales políticas del ministerio en materia de salud pública, salud mental, gestión del sistema público de salud o farmacia, entre otros.

Una de las principales en el ámbito de la salud pública es la política antitabaco, que Sanidad inauguró sacando adelante, con la unanimidad de todas las comunidades, un plan que marca una hoja de ruta con una serie de actuaciones que aún deben plasmarse en un paquete legislativo.

La norma más avanzada es la reforma del real decreto 579/2017, que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y relacionados, y que introducirá el empaquetado genérico y la prohibición de aditivos y aromas en productos relacionados.

«Ahora mismo se está trabajando en el borrador y ya es el momento de centrarse al cien por cien en su elaboración para que pueda salir lo antes posible a información pública», ha explicado después en declaraciones a los medios.

Con ella, Sanidad trabaja en la modificación de la ley 28/2005 que regula, entre otros, los espacios en los que no se puede fumar, y que sacará «próximamente» a consulta pública.

En ese primer borrador, el ministerio no entrará aún a detallar ningún espacio y esperará a recabar las aportaciones de los agentes implicados, de la población general y los colectivos de pacientes que se realicen en este trámite para después «ya sí delimitar» las nuevas zonas sin humo. «Ya lo tenemos listo como para poder sacarlo», ha añadido.

alcohol en menores

Junto al tabaco, Sanidad ha puesto el foco también en «otro de los principales factores de riesgo de mortalidad prevenible», el alcohol. En este sentido, el número dos de Sanidad ha señalado que ya está «en fase de finalización» el primer borrador de la ley de prevención del consumo de alcohol en menores, que aspira a ser «diferencial» a la hora de proteger a niños y adolescentes no solo del consumo, también de «todos esos ‘inputs’ publicitarios que reciben de forma casi constante» que hacen que esta sustancia sea «verdaderamente un problema de salud» en esta población.

Otro asunto que preocupa al ministerio que dirige Mónica García es el de las infecciones de transmisión sexual (ITS), que quiere abordar no desde «una perspectiva moralizadora o positivista», sino «de derechos, de consentimiento y feminista, que lo que hace es poner el cuidado en el centro de las políticas de salud pública», ha concluido.