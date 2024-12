Gobierno y doce comunidades destinan 2.000 millones para cuidar en casa dependientes

Castilla y León no está en el reparto en el que participan doce comunidades y critica que el Gobierno no lo ha aprobado en Conferencia Sectorial. El Ministerio de Derechos Sociales asegura que sí solicitó información y la Junta no respondió para participar en los procesos colaborativos y debates