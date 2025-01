La profesora de León acude al Defensor del Pueblo

La «sensibilidad» y «empatía» que el Procurador del Común solicitó de la autoridad educativa para la profesora leonesa Virginia Sáenz de Miera no ha tenido efecto ni en el centro ni en la Inspección Educativa ni en la Dirección Provincial de Educación. La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación dio la última palabra a su recurso de reposición y no admite la petición para que su carga lectiva en las dos primeras horas de la mañana se concentre a partir de las 10, debido a la necesidad especial de su hija con autismo severo que está escolarizada en el centro concertado Paz Peña de León. «Sigo igual. He enviado toda la documentación al Defensor del Pueblo y espero respuesta», señala la profesora, que asegura que ha recibido mucho apoyo de compañeros y compañeras, incluso de su propio centro, sorprendidos por la situación. Virginia Sáenz de Miera asegura que desde el momento en que vio su horario quiso pedir el cambio al equipo directivo, «pero no me recibieron», ante lo que se dirigió a la Inspección Educativa. Su reclamación aparece sin fecha, lo que ha dado pie a que en la negativa figure que no lo solicitó en el momento adecuado. La profesora insiste en que se trata de un «tema personal» y alega que hay otros dos compañeros que tiene reconocida la conciliación en su distribución horaria. Los cambios horarios que hay que realizar en febrero por la llegada del periodo de prácticas para el alumnado de FP serían una oportunidad para subsanar la situación. «Con un día sería suficiente», asegura. Descarta acudir al contencioso por el alto coste y porque tampoco «me resuelve la situación de este curso».