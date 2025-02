Sesenta creadores contra la ELA en León

PROGRAMA 9 febrero 'Cuentos campesinos en clave de sol'Cuenta cuentos. Un espectáculo infantil que comienza a las 12.00 horas en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León.Inauguración de la exposición fotográficaLa muestra imágenes por la ELA, en la que participan 28 fotógrafos, se inaugura con un recital presentación en El Albéitar a las 19.30 horas.

16 febrero. Payasos por la ELAEspectáculo cómico y familiar. La obra comienza a las 12.00 horas en El Albéitar y la entrada cuesta 8 euros.

23 febrero. Filandón en El Albéitar a las 19.30 horas. Entrada: 8 euros.

Fotógrafos, poetas, escritores, payasos, músicos y creadores de distintas disciplinas de la cultura se han confabulado en León para convertir febrero en el mes contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y han decidido llevar al Teatro El Albéitar de la Universidad de León el epicentro de las actividades para recaudar fondos que irán destinados a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (Elacyl). Son aproximadamente sesenta personas las que participan y coordinan actividades de cuentacuentos, música, exposición fotográfica, recital de poesía, actuaciones y un filandón tradicional. Las actividades comienzan hoy a las 12.00 horas en el Teatro El Albéitar con un espectáculo infantil de cuentos y música clásica a cargo del narrador Manuel Ferros, el violinista Miguel F. Llamazares y la pianista Julia Franco. Con el título «Cuentos campesinos en clave de sol», un campesino con una tierra mágica, hará brotar historias al sembrar notas musicales. El espectáculo mezcla melodías de violín y piano, creando una experiencia divertida, pedagógica e imaginativa. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del teatro treinta minutos antes del espectáculo hasta completar aforo y cuestan 8 euros.

«La idea surgió a raíz de intervención en el Congreso de los Diputados del exfutbolista Juan Carlos Unzué, afectado por la enfermedad de la ELA. Durante su intervención había cuatro pelagatos, muy pocos diputados que se interesaron por lo que tenía que decir y es en esa ocasiones en las que debería haber más gente», recuerda Manuel Ferrero. En esa misma intervención, Unzué criticó el escaso interés de los políticos y lanzó duras palabras. «¿Cuántos diputados y diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Al final, hemos venido a vuestra casa. No sabéis lo que ha costado a muchos estar aquí, no solo económicamente, sino el esfuerzo físico».

Este mismo viernes, cuatro personas afectadas por la enfermedad en León, cuya cara visible por la lucha de las personas enfermas es el exjugador de baloncesto Urbano González, registraron un escrito en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para que se cumpla la Ley ELA, publicada en el BOE el 1 de noviembre y que concede derechos y ayudas económicas para una vida digna. «Por motivos que no entendemos no se está aplicando y desde la fecha de publicación de la Ley han fallecido unas 25 personas en Castilla y León. Según nuestras estadísticas, la mitad segurían entre nosotros de haber tenido cuidadores sin coste». Los cuatro firmantes de León piden a la Junta que a través del programa Intecum, y hasta que se desarrolle la Ley, paguen el coste total de los cuidadores desde el 1 de abril para estos enfermos.

La preocupación por las necesidades económicas de los afectados es lo que mueve a estos artistas a movilizarse. La leonesa María Cosmen, que ha impulsado otras campañas solidarias en León, fue la que propuso la primera iniciativa con la organización de una exposición fotográfica. «Después todo comenzó a crecer y se añadieron más personas». La exposición se inaugura hoy con un recital presentación en el Teatro El Albéitar a las 19.30 horas. La muestra cuenta con la participación de 28 fotógrafos que donan sus obras que pueden adquirise con reserva y donación a través de transferencia bancaria o bizum a la cuenta de ELACYL: IBAN ES25 2100 1532 7602 0009 0070 o al Bizum 07170. Las fotografías tienen un precio que va de los 20 a los 300 euros y han sido donadas por Andrés Martínez Casares, José Ramón Vega, Divina Quinina, Julia González Liébana, MOBT, Vicente García Pérez, Mauricio Peña, Cori Fernández Vázquez, José Antonio Núñez Rodríguez, Irma Basarte Diez, Carlos González Sánchez, Florencio López del Moral González, Jesús F. Salvadores, Saul Arén, Rubén Bros, Alejandro Aller Romero (Nemonio), Marlusleón, Andrés Martínez Trapiello, Jesús RR 2025, Bertolavid, Mar Calzado, Fernando Hojaderoble, Elisa Muñoz Álvarez, Toño, Marién Del Canto Fernández, Pago Fergar, Manuel Ferrero López del Moral, María Cosmen.

Un recital

En el recital de presentación participan Juanmaría G. Campal, Alberto Vallejo, Afnes Huma, Roberto Rompe Bayón, Marien Del Canto Fernández, Lorenzo Martínez, Jorge Castillo Jiménez, Nacho Diez Santos, Marcelo Tettamanti y en la música: Isamil9 y Martín Marín. Pero no todo se queda ahí.

El 16 de febrero tendrá lugar un espectáculo cómico y familiar a cargo de payasos de León como Maga Papaya, Fantasía y Comodín, Piruleta, Pablo Parra, Nacho Morán, Quino el Mayaso, Flaviolo, Olo y Olaf, Palomino y Zamoclown. La entrada donativo cuesta 8 euros en la taquilla de El Albéitar.

Un filandón tradicional termina con las actividades en febrero. Estará moderado por el columnista del Diario de León Alberto Flecha y contará con la participación de Barreñada, Laly del Blanco, Sanjo y Fulgencio. «No tenemos un objetivo concreto. La taquilla íntegra irá a Elacyl. Todo es mérito las personas que colaboran y lo importante son los enfermos».

La recaudación de todas las actividades irán íntegras a Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (Elacyl)